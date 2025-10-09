Se suspende definitivamente la Procesión Cívica por la lluvia

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado la suspensión definitiva de la Procesión Cívica de este 9 d'Octubre debido a la persistencia de la alerta naranja por fuertes lluvias. Aunque se ha esperado hasta el último momento con todo el dispositivo preparado, las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas y persiste el riesgo de daños para las personas y los bienes materiales.

En lugar de la Procesión Cívica, el Ayuntamiento de València celebrará un "acto solemne" dentro del consistorio con el retorno de la Real Senyera al Museo Histórico Municipal, donde se custodia el resto del año. En el mismo participará como abanderado el concejal socialista Borja Sanjuan, que era el miembro de la corporación designado este año para hacer el desfile con la Senyera.

Con este acto se darán por finalizados los actos municipales del 9 d'Octubre, pues también se ha suspendido la mascletà prevista para las 14 horas en la misma Plaza del Ayuntamiento.

Anteriormente se ha celebrado el tradicional Te Deum en la catedral de València, un acto en el que ha participado la alcaldesa María José Catalá y su equipo de Gobierno, pero no la oposición.