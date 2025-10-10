La caída de un ficus obliga a cerrar la calle Pintor Sorolla

La caída del ficus (ficus rubiginosa) de gran porte de la replaza de la esquina de Pintor Sorolla con la calle Universidad ha obligado a cerrar al tráfico esta céntrica y transitada arteria de tráfico de la capital y desviar las cinco líneas de autobús que pasan por esta zona por itinerarios alternativas, en concreto, por Pascual y Genís. Fuentes de la Policía Local informan de que hay dos carriles de Pintor Sorolla cerrados y se han desviado los autobuses. La caída del árbol ha causado daños sobre los vehículos aparcados en esta zona. La copa caída del árbol ha tapado casi por completo un camión que había en la zona. Operarios de Parques y Jardines trabajan en la retirada de las ramas y despejar la zona. El ayuntamiento informa de que también han tenido que intervenir los Bomberos, aunque no se han producido heridos.

Las reacciones de la oposición a la caída del ficus, que no es uno de los ejemplares catalogados como monumentales por el Ayuntamiento de València, han llegado por parte de Elisa Valía, del PSPV, que también ha advertido de la caída de otro árbol en la avenida Blasco Ibáñez. La concejala de la oposición ha denunciado la "falta de mantenimiento por parte del área de Parques y jardines de una ciudad que acaba de ser Capital Verde Europea". “La dejación de funciones y la falta de ganas de trabajar es un peligro para integridad de los valencianos y las valencianas”, denuncian los socialistas.

El concejal responsable de los jardines y parques de la ciudad, José Gosálbez, no ha hecho valoraciones sobre los motivos por los que habría caído a tierra el árbol si se ha debido a la falta de poda sumado a las intensas lluvias de los últimos días o si el árbol estaba debilitado por alguna enfermedad.

El ficus que se ha venido abajo está a pocos metros del Parterre donde en 2022 se desplomó parcialmente un ficus centenario que obligó a poner en marcha un plan de poda en toda la ciudad y de reurbanización de la Glorieta, que años más tarde sigue sin pendiente. El ayuntamiento revisó entonces 462 árboles singulares en toda la ciudad.

