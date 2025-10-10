El camino ciclopeatonal Grao-Nazaret se refuerza para hacerlo más ancho y seguro

La Junta de Gobierno Local ha acordado incrementar, por un importe de 600.000 euros, el gasto municipal previsto para la realización del camino para ciclistas y peatones entre el tramo XVI del Jardín del Túria, a la altura de l'Oceanogràfic, y el Puente de Astilleros por el borde derecho del viejo cauce. Esta actuación cuenta a partir de ahora con un presupuesto total de 2.042.527,99 euros.

El proyecto ya fue adjudicado en noviembre del año pasado y supone, planos en la mano, conectar todos los trazados que llevan al Jardín del Turia con el Puente de Astilleros, pasando por la nueva urbanización de Moreras y supondrá conectar definitivamente la totalidad del antiguo río turia, desde el Parque de Cabecera al de Desembocadura. Que tendrá mayor valor cuando se lleve a cabo la urbanización del parque en el último tramo del Jardín del Turia, hasta el mencionado puente, de momento la última zona sin arreglar de lo que, en su día fue el lecho del río. A juicio de los servicios técnicos municipales, se trata de "un proyecto que contribuirá decisivamente a mejorar el medio ambiente urbano y a incrementar significativamente la calidad de vida de los vecinos".

El trazado incluye una pasarela ligera que unirá la calle Tres de Abril de 1979 con el vial de servicio del CIP Centro de Investigación Príncipe Felipe, y que atravesará el puente de ferrocarril por su paso inferior, de forma que se mejorará y renaturalizará este espacio. El camino para ciclistas y peatones tiene una longitud prevista de 1,3 kilómetros y se han ampliado los diferentes anchos de carril. De forma genérica, la anchura será de 5 metros; en las zonas de arbolado será de 6 metros y en el tramo de la pasarela se reduce hasta los 4,5 metros. Está previsto que las obras concluyan a finales de 2026.

Finalizarlo en un año

El aumento de la inversión ha ido acompañada por la ampliación del plazo de ejecución del proyecto, como consecuencia de los daños generados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y "para proveer un mayor grado de seguridad de utilización de la pasarela", tal como han recomendado los servicios municipales.

Previamente, el Consell de la Generalitat acordó el pasado 10 de junio de 2024 subvencionar de forma directa esta infraestructura con un millón de euros, dentro de las actuaciones a realizar con ocasión de la Capitalidad Verde Europea 2024 de la ciudad de València. Se trataba de una ayuda económica de carácter singular por concurrir razones de interés económico y social.