Casi un millón de euros para arreglar el puente de l'Assut de l'Or: Se eliminarán grietas y fisuras

El Ayuntamiento de València ha abierto el procedimiento de adjudicación para contratar la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación del Puente de l’Assut de l’Or, por un importe total de 863.937,28 euros (IVA incluido). La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes sacar a licitación el proyecto, para el que se prevé un plazo de ejecución de 5 meses desde el inicio de las obras.

El proyecto básico y de ejecución de las obras fue aprobado por el gobierno local el pasado mes de julio, y consiste en la conservación y mantenimiento de los elementos de la estructura del puente. Para ello, se prevé llevar a cabo labores de reparación (reversión de fisuras y grietas), y de sustitución de elementos de contención. Todo ello permitirá mejorar la seguridad de la estructura y contribuir de manera positiva a mantener la vida útil del puente, “contribuyendo a mantener su valor patrimonial”, tal como se señala en el proyecto y como ha subrayado el portavoz municipal, el concejal Juan Carlos Caballero.

Trabajo vertical

Para acometer los trabajos previstos será necesario el uso de elementos de trabajo verticales que permitan efectuar la inspección y el mantenimiento tanto de los sistemas de seguridad como de la propia estructura del pilón, pararrayos y balizas. Asimismo, se incluye en este proyecto la mejora de los accesos de entrada.

El Puente de l’Assut de l’Or cruza el Jardín del Túria a la altura de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Se sitúa entre el Ágora y el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, y es de tipología atirantada (con un total de 29 tirantes). Presenta un vano (abertura) principal de unos 150 metros libres, y tiene un plano único de tirantes situado en el centro de la sección. A excepción de los estribos, el puente es metálico. El pilono (es decir, la torre vertical que se eleva por encima del tablero en los puentes atirantados y colgantes) tiene una altura máxima sobre el tablero, de 117 metros; el diseño presenta directriz curvilínea, con sección hueca variable, y cae en dirección sur unos 60 metros. Está fabricado con acero S460N.