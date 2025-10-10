El principal club LGTBIQ+ catalán se desmarca de los Gay Games de València por las políticas del ayuntamiento y la Generalitat

Primera baja para los Gay Games de València, previstos para el verano de 2026. El Club Esportiu Panteres Grogues de Barcelona ha votado en Asamblea General Extraordinaria no participar oficialmente en esta edición de los juegos deportivos. Se trata de una pérdida sensible, pues este las Panteres Grogues son el club LGTBIQ+ más importante de Cataluña Con más de 2.500 personas socias, 30 años de historia y una treintena de secciones deportivas, culturales y de bienestar.

Tras un debate abierto y con la participación de una persona miembro de la Federación de Gay Games, la asamblea rechazó participar en el evento con una decisión que no cuestiona el trabajo ni el legado de la Federación de Gay Games, “que el club respeta y valora profundamente”, pero que sí responde “al contexto político actual del País Valencià”. Panteres Grogues considera que no puede participar en un evento que “cuenta con el apoyo de instituciones que han impulsado políticas contrarias a los derechos del colectivo LGTBIQ+, especialmente de las personas trans”.

Así, mediante un comunicado, el club explica que en los últimos meses, “el Gobierno de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València han modificado la Ley Trans Valenciana, reducido recursos destinados a políticas de igualdad, rechazado tipificar las terapias de conversión como delito y prohibido la bandera LGTBIQ+ en espacios institucionales”. “Estas acciones”, dicen, “representan un retroceso en la lucha por los derechos del colectivo y no pueden ser normalizadas ni maquilladas mediante la colaboración en un evento deportivo internacional”.

Por este motivo, “Panteres Grogues no quiere contribuir a blanquear políticamente a gobiernos que recortan derechos, y defiende que el deporte LGTBIQ+ debe ser un espacio de libertad, reivindicación y transformación social, no una herramienta de propaganda”.

El club también también ha lamentado que no se haya hecho “el traspaso del control de la organización de los juegos” a las entidades LGTBIQ+ valencianas, lo cual –opinan– aleja el proyecto de su base comunitaria y del colectivo local. Aun así, en Panteres Grogues son conscientes de que muchas personas del club ya se habían inscrito antes de la celebración de la asamblea, y que la organización de los Gay Games no permite anular dichas inscripciones.

Por este motivo, el club no impedirá su participación a título individual, pero pedirá que no lo hagan en nombre de Panteres Grogues ni utilicen ningún elemento identificativo, y las anima, si lo consideran oportuno, a visibilizar la postura del club ante las políticas del gobierno valenciano.