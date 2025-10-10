Restricciones por lluvias: Municipios y prohibiciones
Estas son las limitaciones aplicadas en cada localidad derivadas de la alerta por las precipitaciones que deja la dana Alice en la Comunitat Valenciana
Mario González
Las alertas por precipitaciones de la dana Alice ya provocaron la suspensión de gran parte de la agenda programada para la festividad del 9 d'Octubre. Las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) persisten durante la jornada de hoy y los municipios afectados están tomando medidas restrictivas con tal de prevenir la mayor cantidad posible de incidencias posibles. A continuación, dejamos una lista con las restricciones que han tomado los ayuntamientos de las poblaciones de València.
València: En la capital quedan suspendidas todas las actividades de 'Cultura Als Barris' de hoy y mañana. La organización esperará a ver cómo evoluciona la previsión para decidir sobre las actividades del día 12. La Generalitat ha suspendido las actividades de las Fiestas por la Hispanidad.
Torrent: Están suspendidas todas las actividades municipales al aire libre de hoy y mañana, el mercado de los viernes en el entorno de la Torre y el mercado ambulante del sábado. El camino Alcàsser, permanece cortado al tráfico por seguridad y todos los pasos inundables están señalizados para no circular por ellos.
Mislata: Quedan suspendidas todas las actividades deportivas y culturales, además del cierre de todos los parques y jardines de la localidad.
Paterna: Cerrados el Parc Central, el parque de la calle Valencia y el parque de Bovalar.
Alzira: Están cerrados el parc de l'Alquenència, el Paraje Natural Municipal de la Murta y el de la Casella, todas las instalaciones deportivas municipales y los centros de convivencia de Mayores.
Sueca: Cortado el paso a todos los parques, jardines, pistas deportivas de barrio, skate park, pumptrack, cementerio, el Estadio Municipal Antonio Puchades y cancelado el mercado semanal de los viernes.
Gandia: No se han llevado a cabo restricciones pero recomiendan evitar las zonas bajas y no atravesar calles ni caminos inundados.
Xàtiva: Cierre de todas las instalaciones deportivas al aire libre, canchas deportivas urbanas, skate park, parques infantiles, jardines públicos, el Castillo y su acceso por carretera, además de la suspensión de las actividades al aire libre.
Sagunt: Anoche se cerraron los accesos al río por precaución y se espera que hoy sea igual porque la previsión es "similar".
Burjassot: Las lluvias de momento no han provocado cortes de vías ni problemas significativos.
Paiporta: Suspendidas todas las actividades y cerrados los parques, jardines, cementerios y centros educativos hoy y mañana.
Oliva: Cerrados los siguientes caminos: Vell de Dènia, de les Marjaletes, Vell de Gandia, de les Bruixes y de l'Aigua blanca
