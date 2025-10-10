Restricciones por lluvias: Municipios y prohibiciones

Las alertas por precipitaciones de la dana Alice ya provocaron la suspensión de gran parte de la agenda programada para la festividad del 9 d'Octubre. Las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) persisten durante la jornada de hoy y los municipios afectados están tomando medidas restrictivas con tal de prevenir la mayor cantidad posible de incidencias posibles. A continuación, dejamos una lista con las restricciones que han tomado los ayuntamientos de las poblaciones de València.

València: En la capital quedan suspendidas todas las actividades de 'Cultura Als Barris' de hoy y mañana. La organización esperará a ver cómo evoluciona la previsión para decidir sobre las actividades del día 12. La Generalitat ha suspendido las actividades de las Fiestas por la Hispanidad.

Torrent: Están suspendidas todas las actividades municipales al aire libre de hoy y mañana, el mercado de los viernes en el entorno de la Torre y el mercado ambulante del sábado. El camino Alcàsser, permanece cortado al tráfico por seguridad y todos los pasos inundables están señalizados para no circular por ellos.

Mislata: Quedan suspendidas todas las actividades deportivas y culturales, además del cierre de todos los parques y jardines de la localidad.

Paterna: Cerrados el Parc Central, el parque de la calle Valencia y el parque de Bovalar.

Alzira: Están cerrados el parc de l'Alquenència, el Paraje Natural Municipal de la Murta y el de la Casella, todas las instalaciones deportivas municipales y los centros de convivencia de Mayores.

Sueca: Cortado el paso a todos los parques, jardines, pistas deportivas de barrio, skate park, pumptrack, cementerio, el Estadio Municipal Antonio Puchades y cancelado el mercado semanal de los viernes.

Gandia: No se han llevado a cabo restricciones pero recomiendan evitar las zonas bajas y no atravesar calles ni caminos inundados.

Xàtiva: Cierre de todas las instalaciones deportivas al aire libre, canchas deportivas urbanas, skate park, parques infantiles, jardines públicos, el Castillo y su acceso por carretera, además de la suspensión de las actividades al aire libre.

Sagunt: Anoche se cerraron los accesos al río por precaución y se espera que hoy sea igual porque la previsión es "similar".

Burjassot: Las lluvias de momento no han provocado cortes de vías ni problemas significativos.

Paiporta: Suspendidas todas las actividades y cerrados los parques, jardines, cementerios y centros educativos hoy y mañana.

Oliva: Cerrados los siguientes caminos: Vell de Dènia, de les Marjaletes, Vell de Gandia, de les Bruixes y de l'Aigua blanca