Segunda vida para el mercado de Mossen Sorell: Habrá zona de degustación

La Junta de gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado la nueva configuración del Mercado de Mossen Sorell en un intento de darle, si no un cambio de uso, sí una actividad compartida que permita garantizar su viabilidad. Sobre todo, después de que, tras las últimas subastas, hayan quedado ya adjudicados todos los puestos. Para convertirlo en un espacio mixto, en el que la venta se combine con la degustación y la actividad.

Este recinto comercial tiene un problema de base para lo que es la venta tradicional: estar muy cerca, demasiado, del Mercado Central: a apenas 500 metros. Es una competencia demasiado grande para hacerlo sostenible solo con el sistema convencional. La consecuencia es que, con el paso de los años, había caído en desuso y se encontraba en una auténtica encrucijada, con la posibilidad del cierre al completo.

Ahora, "de acuerdo con la asociación de comerciantes, que elevaron la propuesta", se ha optado por "adaptar el modelo comercial manteniendo su modelo de venta tradicional de productos frescos, pero evolucionando, tal como pidieron, a que se permitiera la degustación de los productos dentro del mercado en zonas de mesas y sillas". Así mismo, se abre la posibilidad de celebrar actividades y eventos "siempre que se reciba la autorización municipal". Se refería a "charlas, conferencias... cualquier otra actividad que sirva para dinamizarlo".

El espacio legal por el que el Ayuntamiento da el visto bueno es la prerrogativa que tiene, ordenanza en la mano, de “determinar un modelo comercial adecuado en función de la particular idiosincrasia de cada mercado, su ubicación, las necesidades de la población u otras razones justificadas. A tal efecto, podrá realizar o encargar los estudios de viabilidad que estime oportuno”.

El mercado volverá a acoger eventos, como en ocasiones ha ocurrido. Imagen retrospectiva de la Gran Nit de Juliol / Eduardo Ripoll

El horario de venta al público será el tradicional: de siete y media de la mañana a tres de la tarde, "el habilitado para que los vecinos puedan hacer sus compras o pasar el tiempo".

Aprobación pendiente para la apertura

Precisamente, la puesta en marcha de los puestos estaba pendiente de la aprobación del modelo. Estaban ya funcionando algunos, incluyendo un mercado gourmet o una ostrería. Números en la mano, la totalidad de los doce puestos está ocupada y existen ocho personas titulares, pero hasta ahora solo cuatro paradas ejercen la venta de manera habitual, de las que dos están dedicadas a la actividad de bar.

La fórmula no permite cocinar en los puestos -por la existencia de los bares-, pero sí a la elaboración del producto. También faltaba la determinación de las sillas y mesas disponibles en proporción a las medidas de seguridad y evacuación.

El Mercado de Mossen Sorell es una rareza dentro de los mercados municipales. Tanto por sus dimensiones, extremadamente pequeñas, como por su propuesta arquitectónica, en la que el hierro, el hormigón y las grandes superficies acristaladas le dan una personalidad especial, acentuada tras la remodelación integral acometida en 2008.

Este cambio no requiere, como en el caso del Mercado del Grao, una reforma arquitectónica integral. Precisamente, el modelo del edificio de los Poblats Marítims ha sido la alternativa pensada para darle ese segundo aire al del barrio del Carmen. Más allá de que también hay un proyecto para resolver algunas deficiencias observadas en el del Grao en lo tocante a su distribución y parcelación.

Podrá abrir los domingos y festivos durante medio año

El mercado de Mossen Sorell cuenta con una superficie que supera los 300 metros cuadrados y está ubicado en una zona de gran afluencia turística, por lo que podrá ejercer anualmente la actividad comercial durante un mayor período de tiempo. Por ello, el establecimiento municipal podrá abrir los domingos y festivos del período comprendido entre el 15 de junio y el 5 de enero, excepto el 15 de agosto, el 9 de octubre, el 25 de diciembre y el 1 de enero, así como los correspondientes al período entre el Domingo de Ramos y el segundo Domingo de Pascua, excepto el Lunes de Pascua y el 1 de mayo, en su caso. Fuera de estas franjas temporales, se podrá ejercer libremente la actividad comercial los días que establezca cada año la conselleria con competencias de comercio.

La apertura más allá de las 20:30 horas supondrá que la asociación de vendedores se haga cargo de la limpieza del mercado y, en el caso que el horario se prolongue después de las 19:30 horas, de la prestación del servicio de vigilancia del inmueble. El nuevo modelo comercial del mercado municipal de Mossen Sorell establece que el aforo es de 279 personas, de las cuales hasta 54 podrán encontrarse simultáneamente en la zona de degustación. La ampliación del horario de mercado más allá del horario laboral del personal municipal y la utilización de mesas y sillas para el consumo están condicionadas a la contratación de los respectivos servicios por parte de la asociación de vendedores.