Una segundo club LGTBIQ+ de València boicotea los Gay Games

El anuncio de que Dracs València, el club LGTBIQ+ más importante de la ciudad, y Panteres Grogues, la entidad deportiva LGTBI más relevante del Estado español, no participarán en los Gay Games de València 2026, supone según Compromís “un golpe demoledor” al proyecto que impulsa el gobierno de María José Catalá.

La regidora de Compromís, Lluïsa Notario, ha denunciado que la alcaldesa “ya tomó la decisión de apropiarse de los Gay Games, como de todo lo que tiene que ver con el movimiento LGTBI, dejando fuera a las asociaciones y entidades que realmente trabajan en la defensa de los derechos del colectivo”.

Notario ha explicado que tanto Dracs València como Panteres Grogues “se han negado a participar en una operación de ‘pinkwashing’, un blanqueamiento político de la derecha y la extrema derecha más homófoba que pretende desvirtuar el espíritu original de los juegos”.

Compromiso social

“Los Gay Games no son un evento turístico: tienen un profundo compromiso social y su objetivo fundamental es fomentar la visibilidad y crear un espacio seguro para las personas LGTBI en los ámbitos deportivo y cultural”, ha subrayado Notario.

Para la concejala, el gobierno del PP y Vox está utilizando los Gay Games para maquillar su intolerancia: “Convertirlos en un parque temático vacío de valores, solo para hacer caja y proyectar una falsa imagen de tolerancia, es repugnante y está condenado al fracaso.”

“¿Qué hacemos ahora con unos Gay Games que han perdido todo el apoyo de la comunidad LGTBI?"

Notario ha añadido que la salida de los dos clubes más importantes “deja sin sentido la celebración del evento en València”: “¿Qué hacemos ahora con unos Gay Games que han perdido todo el apoyo de la comunidad LGTBI, incluidas entidades como Panteres Grogues, reconocida como el club deportivo LGTBI más importante de todo el Estado? Sin las personas y colectivos que han hecho de estos juegos un símbolo de lucha, ¿qué sentido tiene seguir adelante con este proyecto?”, se ha preguntado.

Compromís ha lamentado que Catalá “haya decidido dar la espalda al movimiento LGTBI” y ha exigido que el Ayuntamiento recupere el espíritu original de los Gay Games, “basado en la inclusión, la diversidad y el compromiso social, no en la propaganda y la hipocresía política”.