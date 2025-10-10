¿Cuáles son los municipios de València en los que más ha llovido?

La dana alice ya está mostrando su fuerza y, durante toda la jornada de hoy, la provincia de València permanecerá en alerta naranja en las zonas del interior sur y del litoral sur. La alerta sobre el litoral lleva latente desde ayer y permanecerá, como mínimo, hasta el final del día.

En el interior sur de València, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha declarado la alerta naranja esta misma mañana y estiman que así seguirá siendo hasta última hora del sábado. Según la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (AVAMET), estos son los municipios en los que se han precipitado más de 100 litros por metro cuadrado en València a esta hora.

Mapa interactivo de precipitaciones

Listado de municipios en los que más ha llovido

Llutxent: 142,2 l/m²;

Castellonet de la Conquesta: 140,5 l/m²;

El Genovés: 137,0 l/m²;

Almiserà 136,0 l/m²;

Beniflà 135,1 l/m²;

Quatretonda 134,4 l/m²;

Barx 134,4 l/m²;

Pinet 124,4 l/m²;

Alfauir 124,2 l/m²;

Palma de Gandía 122,0 l/m²;

Simat de la Valldigna 119,2 l/m²;

Xàtiva 116,4 l/m²;

Gandía 115,4 l/m²;

Rafelcofer 114,2 l/m²;

Barxeta 112,2 l/m²;

el Ràfol de Salem 106,4 l/m²;

Real de Gandía 103,8 l/m²;

Llocnou d'en Fenollet 103,6 l/m²;

Benicolet 102,1 l/m²;

Agullent 101,4 l/m²;

Miramar 101,4 l/m²;

Salem 100,6 l/m²;

L'Alcúdia de Crespins 100,4 l/m²;

Vilallonga 100,2 l/m²;