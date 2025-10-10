Los trabajadores del Jardín del Turia cargan contra la contratación de una empresa para su mantenimiento

El anuncio de la alcaldesa de València, María José Catalá, de contratar a una empresa para encargarse del mantenimiento del Jardín del Turia no ha sentado bien a los trabajadores del organismo autónomo municipal que lo gestiona ahora, pues entienden que se menosprecia su labor de estos años y se va a una privatización de servicios que será negativa para la joya verde de la ciudad. En concreto, el Comité de Empresa del Organismo Autónomo Municipal (OAM) de Parques y Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayuntamiento de Valencia rechaza "los intentos de desprestigio por parte de los responsables municipales" y defiende "su papel clave en el éxito de València como Capital Verde Europea 2024".

El anuncio de Catalá se produjo en el debate sobre el estado de la ciudad, donde la alcaldesa aludió a la necesidad de mejorar el mantenimiento del Jardín del Turia y poner en marcha la contratación de una empresa externa para hacer la labor de vigilancia y conservación de este espacio esencial para la ciudad. El estado de los puentes, las zonas verdes o los juegos infantiles son algunas de las cuestiones a mejorar, según ha señalado.

Cuestionar a la plantilla

El órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras del OAM lamenta, sin embargo, que se ponga en duda "la labor de la plantilla en la gestión del Jardín del Turia". "Desde esta empresa pública el comité rechaza tajantemente esa información infundada que no solo atenta contra nuestra trayectoria, sino contra el reconocimiento internacional que ha situado a València como ejemplo de sostenibilidad en Europa", afirman.

Recuerdan los trabajadores que "la designación de València como Capital Verde Europea 2024 no se consiguió con palabras vacías, sino con hechos. Y entre estos hechos está el trabajo diario del personal del O.A.M., que durante 40 años ha transformado el Jardín del Turia en un referente europeo de gestión de parques urbanos; convertido un modelo de riego eficiente y sostenible, impulsado la biodiversidad y el equilibrio ecológico en el principal pulmón urbano de la ciudad. Además, ha hecho del Turia un espacio vivo, seguro y accesible para millones de visitantes", explican.

"El argumento de la mala gestion hay que mejorarlo con la aportación a este Organismo de más recursos para el mejor desarrollo de su gestión desde la creencia en la eficiencia de la gestión pública actual"

"Quienes intenten desprestigiar la labor de los trabajadores y trabajadoras ignoran deliberadamente los resultados visibles y premiados que avalan su compromiso. Pretenden empañar un logro colectivo de València. La ciudad y sus habitantes saben reconocer el esfuerzo serio, profesional y transparente que estamos realizando el personal de este organismo", aseguran.

En este contexto, el Comité de Empresa del OAM anuncia que "defenderá, siempre con hechos, el servicio público que se presta en la construcción de una València más verde, sostenible y pública, admirada en toda Europa".

En su opinión, la privatización o externalización de servicios no es la solución, porque "supondrá en un futuro el empeoramiento del servicio prestado a la ciudadanía". "El argumento de la mala gestión hay que mejorarlo con la aportación a este Organismo de más recursos para el mejor desarrollo de su gestión desde la creencia en la eficiencia de la gestión pública actual", sentencia.