Presupuestos participativos: Proponen una gran bandera de España en la plaza del mismo nombre

La criba de los 2.700 proyectos presentados a los primeros presupuestos participativos del gobierno de MªJosé Catalá, dotados con 16 millones de euros y posibilidad de voto en contra, en la que se han seleccionado 450 propuestas, deja ver nuevamente la demanda de zonas de sombra, arbolado, toldos y parques por parte de la ciudadanía. Los de este año son presupuestos con cifra récord de propuestas y eso que en la fase inicial de presentación se eliminaron varias que hacían alusión al presidente Carlos Mazón, al exministro José Luis Ábalos, a Franco o Peter Lim "por no cumplir los requisitos" de la convocatoria. Sí se considera que cumple los requisitos la propuesta realizada en Extramurs para colocar "una gran bandera de España, ondeando sobre un mástil de altura destacada, en la plaza de España".

La iniciativa, con un coste estimado de 180.000 euros, "tiene un valor simbólico, representativo y de identidad, y busca fortalecer los lazos de unidad, respeto y pertenencia a una comunidad plural dentro del marco constitucional", apunta el promotor, que define las medidas del hito, con un mástil de entre 20 y 30 metros de altura y una bandera de "al menos" 20 metros cuadrados que contaría, además, con iluminación led nocturna.

Algunos de los proyectos que serán sometidos a votación desde este viernes y hasta el día 10 de noviembre van acompañados de un informe técnico que los matiza, es el caso del "homenaje a los voluntarios de la dana" que proponen los Pobles del Sud, donde los técnicos del servicio de Patrimonio matizan que si el proyecto resulta entre los más votados “se debería encargar la fabricación de una escultura y un pedestal, previa selección del emplazamiento y el artista”.

Castellar-Oliveral, una de las pedanías de la dana, pide un auditorio cubierto para las bandas de música. “Es la única pedanía que tiene la suerte de tener dos bandas de música”, recuerdan los impulsores de la propuesta. Esta dotación proporcionaría un espacio propio para conciertos y actos culturales que ahora se hacen en la calle protegiendo además a los asistentes de las “inclemencias del tiempo”. En la Torre y Forn d’Alcedo se votará la propuesta de vía verde entre ambas poblaciones “fundamental para proporcionar un acceso seguro y adecuado” a la población. "Hoy en día, para acceder a la pedanía de La Torre, es necesario transitar por zonas sin asfaltar, sin aceras y con escasa o inexistente iluminación". "Esta situación supone un riesgo para la seguridad de los peatones y un impedimento para aquellos con movilidad reducida", apunta la propuesta sometida a votación.

Bóveda arbolada de la avenida Blasco Ibáñez que las propuestas ciudadanas ponen como ejemplo de renaturalización / A.V.

Un gran rótulo en la entrada de Pinedo

También ha pasado el filtro en los Pobles del Sud la propuesta para instalar en la entrada de Pinedo un gran rótulo “con letras grandes y elegantes” en la rotonda de entrada. También la propuesta de retirar las colonias de gatos de la Devesa del Saler, en concreto, del entorno del “Estany de Pujol”, que amenazan los nidos de las aves del parque natural.

En Benicalap, entre los proyectos sometidos a votación destaca el registro del ADN de las heces de perro que, recuerdan los proponentes, ya existe en municipios como Mislata, lo que permite identificar al dueño que no ha recogido los excrementos de su perro, y sancionarle. El sistema, argumentan, parece efectivo porque se han reducido en un 90% las heces de perro en las calles.También demandan los vecinos un pipi-can, carriles bici y el ajardinamiento de espacios como el solar de la avenida Ecuador.

Registro de heces caninas

Pasa el filtro solo a medias el proyecto para convertir el Casino del Americano en un nuevo centro cultural. El informe técnico de "inviabilidad" destaca que la propuesta agotaría el presupuesto de todo el distrito y que tampoco se puede conectar con el parque de Benicalap, como contempla la propuesta ciudadana, al existir una parcela que no es municipal. Plantea como alternativa un proyecto de renovación del actual jardín del casino del Americano.

En Ciutat Vella han pasado el corte inicial 17 proyectos, entre los que destacan, los de nuevos jardines en lugar de las plazas de obra dura en Velluters y la plaza Centenar de la Ploma, y mejora de los existentes. Otra de las propuestas es la de aprovechar las medianeras o fachadas “ciegas” como soporte del arte urbano para decorar con murales que ayuden a revitalizar los barrios.

En l’Eixample destacan propuestas para renaturalizar las calles de todo el distrito o para el soterramiento de contenedores, una de las reivindicaciones vecinales que se repiten en otros barrios. En Russafa demandan el polideportivo de las naves del Parc Central y recuerdan el déficit de estas dotaciones en el barrio.

En el Pla del Real han pasado a fase de votación varias propuestas, entre ellas, la plantación de más arbolado y creación de alcorques en las Menéndez Pelayo, Ramón Gordillo y Gasco Oliag, una zona muy congestionada por el tráfico. Se trata de una propuesta de renaturalización para "hacer más amables y sombreadas las calles para vecinos y estudiantes". Los técnicos municipales apuntan que este proyecto requiere de un estudio previo con un coste estimado de 4.000 euros. Otra de las propuestas que se votan en Pla del Real es la aplicación de medidas contra las aves invasoras, en concreto, cotorras. El ayuntamiento informa que se va a realizar un estudio sobre las técnicas más adecuadas para el control de estas aves.

La Casa del Agua repite

En Nou Moles ha pasado la criba el proyecto de poner más arbolado para sombrear el tramo de la avenida del Cid entre calles Hermanos Rivas y Burgos, una zona que “carece de la más mínima protección frente al sol, que dada su orientación y el calor de la amplísima calzada de tráfico colindante, hace que se alcancen altísimas temperaturas, sobre todo en los meses de mayo hasta octubre”. También pasa el filtro la propuesta de rehabilitación de la Casa del Agua, que no es la primera vez que se presenta a unos presupuestos participativos.

En Algirós se votará el cambio de farolas en Tarongers, un carril bici en la calle Yecla y la mejora del de Manuel Candela, también la propuesta de más arbolado en Cardenal Benlloch y Blasco Ibáñez y replantar los alcorques vacíos en la avenida Cataluña.

En Benimaclet se repite la petición de zonas de sombra con arbolado y toldos en parques y colegios. El distrito de Extramurs es uno de los que más insiste en la plantación de arbolado en calles sin rastro de naturaleza como Lepanto y Turia, así como en las renaturalizaciones con propuestas de este tipo para el entorno de la Roqueta y también con una nueva supermanzana para el Mercado de Abastos que de prosperar se añadiría a la ya existente en la Petxina.

En Patraix se votará un proyecto para instalar "islas ajardinadas" a lo largo de Tres Forques (propuesta que se replica para Archiduque Carlos) una de las avenidas con más tráfico de la ciudad así como la plantación de arbolado en el polígono de Vara de Quart. También para refresco en los meses de verano los vecinos proponen una fuente con "jets" en el parque de Enrique Granados. En Jesús han pasado a la fase de votación al menos tres propuestas de plantación de arbolado. También relacionado con el cambio climático y la subida de las temperaturas, en Poblats Maritims se votará una propuesta para crear un refugio climático en Beteró.

En Quatre Carreres el nuevo barrio de Turianova ha conseguido que se incluya su propuesto para poner arbolado de gran porte en la zona. El barrio está desangelado y desprotegido de la inclemencias por eso demandan en otro de los proyectos a votación la instalación de pérgolas. No ha prosperado o no del todo, la propuesta para llevar el tranvía al barrio. El informe de viabilidad de los técnicos destaca que no es viable porque ya está prevista la llegada de la línea 8 de la EMT.

En Campanar destacan los proyectos de nuevos carriles bici, como el propuesto para la avenida de Campanar y la ampliación del de Pío XII o la mejora del de General Avilés.

Talar los árboles "pica-pica"

Sobre arbolado uno de los proyectos que ha sido seleccionado en la Saïdia propone que se talen y sustituyan los árboles "pica-pica" ("Lagunaria Patersonii") de la calle Molinell y Genaro la Huerta, cuyos frutos sueltan millones de pinchos urticantes a diario y durante todo el año. Entran por toda la casa, se depositan en superficies y sofás, llenándose de pinchos, las viviendas. "Es un problema perfectamente conocido y en otros lugares se retiran por no ser aptos en espacios públicos", apuntan los promotores. "Los trabajadores públicos van protegidos como buzos", apostillan. "Los vecinos ya no podemos más".

En Pobles del Nord destacan las propuestas encaminadas a mejorar la movilidad y accesibilidad con carriles bici, asfaltado de calles, ampliaciones de aceras y mejor iluminación. En Benimàmet-Beniferri piden mejoras en el Parque Lineal y cámaras de vigilancia en la calle Campamento.