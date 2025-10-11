La Torre denuncia inundaciones por el mal estado del alcantarillado y el consistorio señala la acequia de Favara como causa

La Asociación de Vecinos de La Torre ha denunciado esta mañana en sus redes sociales la situación en la que se encuentran sus calles tras el paso de la dana Alice, que ha descargado de forma persistente durante la madrugada y toda la jornada del sábado. Descampados inundados, alcantarillas que no dan abasto y acequias colapsadas son la imagen del día en esta pedanía de València. Los vecinos avisan: "El alcantarillado de La Torre no está preparado para las lluvias", y añaden que "la reconstrucción está fallando".

Fuentes del ayuntamiento, por su parte, insisten en que "el problema no es del alcantarillado ni de su afeccion por la dana del 29 de octubre del 2024". Desde el consistorio explican que esta situación viene dada por la acequia de Favara, que discurre en paralelo a la V-30 y llega hasta Castellar.

El motivo: una compuerta cerrada

"En la calle Joan Miró, junto a la V-30 y la entrada a La Torre, hay una compuerta de la acequia que estaba bajada y el Ayuntamiento ha requerido al personal de la acequia para que la abriese y dejase discurrir el agua hacia el mar, pero éstos se han negado argumentando que podíamos causar daños en el campos de arroz en la zona del Brosquil que todavía no se han segado". Así se lo ha trasladado al personal del Ciclo Integral del Agua, según el consistorio.

El ayuntamiento asegura que se ha procedido a trasvasar el agua de la acequia desbordada hacia el colector de La Torre. Los trabajos han sido realizados por personal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, junto a Policia Local y Bomberos. Además, los efectivos han inspeccionado la acequia de Favara desde ese punto hasta Pinedo, comprobando que no llevaba agua. Las mismas fuentes aseguran que abriendo la compuerta en La Torre y dejando discurrir el agua de lluvia hasta Castellar-Oliveral "no se producirían daños en campos de cultivo".

Nota para el futuro

El Ayuntamiento de València, ante la situación que se ha dado esta jornada en La Torre, asegura que va a requerir a Favara que "en la próxima lluvia abran la compuerta de La Torre para evitar esa situación puntual en ese punto". Además, añaden que se le va a notificar el importe y conste de los trabajos de la contrata por dicha actuación.

El consistorio insiste en que en el resto de la Torre no se han registrado incidentes significativos.