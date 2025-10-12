Un centenar de rótulos comerciales se resisten al olvido

Los antiguos rótulos publicitarios y comerciales se han convertido en las grandes urbes casi en piezas de arqueología. El observador atento aún podrá descubrirlos en fachadas de edificios históricos, colegios y negocios tradicionales como ferreterías, garajes, bodegas, platerías, mercerías, confiterías, tiendas de empeño y hospederías. Para protegerlos, o intentarlo, València ha dado el paso para iniciar la declaración como Bien de Relevancia Local de más de un centenar (107 para ser exactos) de antiguos carteles y letreros publicitarios y su posterior incorporación al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Naturaleza Urbana.

El objetivo de la catalogación, realizada en base al estudio Gráfica Urbana de Valencia de 2022, encargado por el anterior gobierno progresista a Juan Nava y Juan Salvador, es dar protección a los rótulos artesanales vinculados directamente con el comercio tradicional, también en "vías de extinción" en la gran urbe. "Con todas estas medidas se pretende frenar la continua desaparición de rótulos comerciales y publicitarios de València, que también suponen un vestigio de nuestra historia y que requieren de una atención específica", explica el informe del Servicio de Patrimonio Histórico de la Concejalía de Cultura que impulsa su protección.

"La protección sin control no servirá"

Los rótulos se han clasificado según el material con el que fueron fabricados en cuatro categorías: cerámica, vidrio, relieve y pintados. Todos ellos "constituyen manifestaciones materiales con valor patrimonial". "Además de su función original como elementos de comunicación, representan testimonios directos de las formas de vida, estética, oficios y cultura visual de una época" por eso el interés por protegerlos como parte de la historia de la ciudad, de las formas de vida, la estética, los oficios y la cultura visual de una época, explica el informe de los técnicos de Patrimonio.

Muchos de estos rótulos "artesanales" fueron elaborados con materiales y técnicas propias de su tiempo, lo que refuerza su consideración como bienes etnológicos de relevancia, al documentar oficios tradicionales como los rotulistas, ceramistas, herreros o vidrieros, así como técnicas gráficas y publicitarias hoy en desuso. Lo explica a este diario el coautor del catálogo y diseñador gráfico Juan Salvador que valora la decisión de proteger los rótulos, pero advierte al mismo tiempo de que "la protección sin una labor de control por parte del ayuntamiento servirá de poco". "En los últimos 20 años se han perdido el 75% de los rótulos que había en la ciudad", uno de los últimos el de Bicicletas Prieto, en la avenida Burjassot, advierte Salvador.

Salvador y Navas llevan años estudiando y documentando los rótulos, señalan que la prioridad es proteger los que ahora se incluyen en este catálogo, donde hay auténticas joyas como los paneles cerámicos de Philips de Blanquerías, pero también hay letreros de época posterior fabricados con otros materiales, como plástico o neón, y en procesos mecanizados que también son valiosos y cita como ejemplo el rótulo de la tienda de máquinas de coser Sigma, junto a la Lonja.

Juan Salvador insiste en la urgencia de proteger los rótulos. "Se están destruyendo a la carrera". La protección muchas veces llega ya tarde, insiste. En el PEP de Ciutat Vella se hizo una relación de comercios tradicionales a proteger, incluidos sus rótulos. Cuando se aprobó aquel plan ya habían desaparecido varios, como la farmacia de la calle San Fernando. "El patrimonio gráfico es un patrimonio no reglado, mas popular... no se le ha dado la importancia que tiene hasta que se ha visto que se está perdiendo". Las ciudades evolucionan y donde hay una mercería ahora hay una cafetería, pero los nuevos usos, en València ligados al boom del turismo, pueden ser "compatibles con la conservación de este patrimonio", opina Salvador quien cita como ejemplo la tienda Natura que abrió hacer unos años en la tienda de Abanicos Nela en la esquina de Santa Catalina con San Vicente.

De cines y bodegas a franquicias

Los rótulos son "tesoros visuales" que pueden narrar la historia comercial y cultural de sus calles. Algunos han sobrevivido a los propios comercios como el de la centenaria Ferretería Hija de Blas Luna (fundada en 1886), en el chaflán de la plaza del Doctor Collado con la calle de la Lonja, frente al monumento Patrimonio de la Humanidad, que echó el cierre hace unos años por falta de relevo generacional. El local llevaba varios años cerrado y, según se ha publicado, reabrirá como Carrefour Express.

Lo mismo ha pasado al antiguo Cine Capitol (1930) en la céntrica y turística calle Ribera que en 2017, tras años cerrado, reabrió como restaurante de comida italiana de la cadena Muerde la Pasta. Los promotores tuvieron la vista de mantener el rótulo "art déco" de la fachada del cine. También se han conservado dentro del proyecto de rehabilitación y transformación en mercado gourmet los rótulos pintados de la antigua Imprenta Vila, un tesoro del patrimonio industrial, situado en la calle Mascota.

Los rótulos son testimonio de la historia de la ciudad y de los cambios en las actividades económicas. Es el caso de la avenida del Puerto, donde en su día había muchas fábricas vinculadas al negocio de la importación y exportación del puerto. Entre ellas, bodegas de vino y fábricas de aceite como la aceitera Casanova, cuyo rótulo se han incluido en el catálogo de protección del Ayuntamiento de València, donde se proyecta un negocio más de comida rápida, en concreto, un McDonals.