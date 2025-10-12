Los puestos en mercados municipales de València remontan el vuelo tras 10 años de caída

La explotación de puestos de ventas de los mercados municipales vuelve a suscitar el interés de los vendedores. Después de diez años en los que la ocupación no dejaba de descender, (en 2015 había 2.908 puestos ocupados y en 2023 la cifra se situaba en 2.644), València empieza a revertir esta preocupante tendencia tras años de sangría en la venta e incentivar la adjudicación de puestos en las subastas.

En la última oferta realizada el 6 de octubre, el Ayuntamiento ha conseguido adjudicar 46 puestos y un almacén en los mercados municipales. El Mercado de Russafa ha sido el que ha concentrado más interés con 22 puestos adjudicados. En concreto, el reparto de adjudicaciones en está última subasta ha sido: Mercado de Algirós: 1 almacén; Mercado del Cabanyal: 4 puestos; Mercado de Castilla: 5 puestos; Mercado del Grau: 1 puesto; Mercado de Jerusalén: 10 puestos; Mercado de Jesús: 2 puestos de exterior; Mercado de Russafa: 22 puestos; Mercado de Torrefiel: 2 puestos en la galería comercial.

Según la información que manejan los servicios municipales, el número de puestos ocupados en los mercados municipales en la actualidad es de 2.720, frente a los 2.644 del año 2023, lo que ha supuesto un aumento de 76 paradas. Hace una década, en el año 2015, las paradas activas eran 2.908 y apenas cuatro años después, la cifra ya había descendido hasta los 2.742.

En cuanto a la explotación de los puestos, las personas o entidades adjudicatarias ostentarán el derecho de concesión administrativa sobre la parada del mercado por un plazo de 20 años, prorrogable por otros 20 años más a petición de las mismas.

En el ayuntamiento atribuyen este cambio de rumbo y nuevo impulso a un negocio tradicional que empieza a mostrar signos de agotamiento, en parte, al esfuerzo que se está realizando por mejorar las condiciones de cada mercado municipal en un plan de tres años con una inversión de 8,8 millones de euros.

La Concejalía de Comercio y Mercados ha invertido ya 2,7 millones en 2024. En el año 2025 se han invertido 2,9 millones y en 2026 se invertirán 3,2 millones. Así, lo ha asegurado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, que ha reivindicado estos espacios con importante arraigo en los barrios del ‘Cap i Casal’.

«Nuestro objetivo es poner todos los mercados en el lugar donde se merecen. Son generadores de convivencia en los barrios. No solo los profesionales que trabajan en cada uno de los lugares son los que mejor aconsejan a los clientes, sino que la gente, cuando va a los mercados, genera convivencia con el mismo barrio, con las tiendas, con el pequeño comercio».

Así, el concejal ha destacado los trabajos realizados en los diferentes mercados municipales, comenzando por el mercado de Algirós, donde se está realizando un proyecto de mejora energética para substituir la climatización, los lucernarios y las ventanas del mercado. Actualmente está en obras. 1,2 millones.

En el Cabanyal ya se ha ejecutado la obra de mejora de la envolvente de la fachada y la cubierta por 1,2 millones de euros. Y se ha retirado el falso techo por peligro de derrumbe y riesgo para usuarios.

València logra recuperar levemente el interés por sus mercados / Levante-EMV

En el Mercado de Castilla se ha contratado la redacción del proyecto para pintar la fachada y zonas interiores con previsión de adjudicación en el cuarto trimestre. En Jesús está el proyecto de reparación de cubiertas y bajantes. Y en Mossen Sorell se ha negociado el cambio de modelo comercial.

Con inversiones de tamaño medio también aparecen el Mercado de Rojas Clemente, donde se ha reparado las patologías de la zona de pescadería y se ha avanzado en los proyectos de mejora de las instalaciones y de eficiencia energética. En Torrefiel y en Russafa se han finalizado la ejecución de obras para la instalación de consignas frigoríficas. Y en el segundo además se ha incluido una zona de lactancia mientras se trabaja, como en muchos otros, en la mejora de la eficiencia energética.

Finalmente, en el Mercado Central, entre otras mejoras, se ha contratado la redacción del proyecto de fachada y creación de líneas de vida, y se ha creado una jefatura de sección de mercados singulares para abordar los asuntos pendientes y coordinarse con la Dirección General de Patrimonio por el carácter patrimonial del espacio.

En el marco de estas mejoras, Ballester ha celebrado el repunte en la ocupación de puestos y ha anunciado que la próxima subasta será el 22 de diciembre.