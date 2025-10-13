El Oceanogràfic detecta un caso de gripe aviar en una estancia cerrada

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

València

El Oceanogràfic de València ha aislado un caso de gripe aviar durante un control rutinario veterinario, que ha sido detectado en uno de los aviarios cerrados del centro.

Según un comunicado del Oceanogràfic, se ha clausurado temporalmente la única instalación afectada y se han aplicado los protocolos de desinfección y sanidad.

"El caso está controlado y no afecta al resto de las instalaciones del Oceanogràfic, que permanecen abiertas con total normalidad y completamente operativas", afirma la nota.

Asegura que el Oceanográfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias "está siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes".

