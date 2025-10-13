València crea una pérgola que reduce la temperatura hasta 16 grados

El Ayuntamiento de València, a través de la Fundación València Clima y Energía, ha promovido la instalación de una biopérgola climática con enfriamiento evaporativo en el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ballester Fandos. Se trata de una "infraestructura pionera de confort climático urbano" desarrollada por empresas valencianas.

Esta iniciativa es uno de los proyectos con los que la Fundación València Clima i Energia acude a Funchal (Madeira, Portugal) para presentar el proyecto europeo EnerCMed en el marco del encuentro 'Genesis Clustering Workshop', organizado por el proyecto europeo Génesis de la Unión Europea y dedicado a compartir soluciones innovadoras frente al cambio climático en las zonas marítimas y costeras, según ha informado el consistorio valenciano en un comunicado.

El evento, celebrado en la Universidad de Madeira, reúne a representantes de universidades, centros tecnológicos y administraciones locales de distintos países europeos implicados en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y resiliencia climática.

El proyecto EnerCMed (Energy Communities & Climate-Resilient Integrated Paradigm), coordinado por la Universidad de Génova y financiado con fondos Interreg Euro-MED, busca integrar comunidades energéticas locales, energías renovables y soluciones naturales para combatir el calor urbano y la pobreza energética en ciudades portuarias del Mediterráneo, ha añadido el ayuntamiento de la capital valenciana.

València participa junto a Génova, Patras, Pula y Novigrad en esta iniciativa con dos proyectos piloto ubicados en los barrios marítimos de Natzaret y la Malva-rosa y coordinados por la Fundación València Clima i Energia, que actúa como entidad socia local del proyecto.

El proyecto valenciano

Uno de ellos es la biopérgola citada, con la que se busca reducir hasta 16 grados la temperatura del patio escolar del CEIP Ballester Fandos, situado en el barrio de la Malva-rosa. Se trata de una infraestructura modular bioclimática de cien metros cuadrados diseñada para reducir la temperatura ambiente entre 5 y 7 °C en condiciones normales y hasta 15 o 16 °C durante las olas de calor. Así se genera "un microclima confortable en el patio escolar", ha destacado el consistorio.

Desarrollada por las empresas valencianas Fent Estudi y G-Agua, la biopérgola combina sombra estructural y ventilación natural asistida mediante refrigeración evaporativa, sin emisiones contaminantes ni consumo energético elevado. El sistema funciona de forma similar al principio físico de un botijo: el aire se enfría al pasar por paneles humidificadores que evaporan agua, reduciendo la temperatura de manera natural.

"Con un consumo eléctrico de entre 200 y 1000 W y un gasto de agua de solo de 2 a 6 litros por hora, el dispositivo puede mantener una temperatura interior de entre 20 y 25 °C incluso durante episodios de calor extremo", ha remarcado la administración local.

La Universidad de Chipre, socia del proyecto y experta en soluciones basadas en la naturaleza, ha validado la eficacia del prototipo, que ya ha sido construido y será trasladado al centro educativo en las próximas semanas.

Su instalación tiene un coste total de 18.479 euros que es financiado por los fondos europeos del proyecto, lo que supone un ahorro superior al 70 por ciento respecto a una construcción nueva, ha detallado el Ayuntamiento.

La pérgola se integrará en el conjunto de actuaciones de renaturalización que el colegio ya ha impulsado junto a Fent Estudi a través del proyecto Natural[ment], ampliando las zonas de sombra y confort climático para el alumnado.

"COMPROMISO CON LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA"

El concejal de Mejora Climática en la capital valenciana y presidente de València Clima i Energia, Carlos Mundina, ha asegurado que "esta actuación simboliza el compromiso de València con la adaptación climática desde una perspectiva innovadora, social y educativa".

"Con la biopérgola del Ballester Fandos damos un paso más en la lucha contra el calor extremo en los colegios, creando espacios más saludables y sostenibles que refuerzan nuestra Misión Climática València 2030 y las políticas municipales de mitigación del cambio climático", ha afirmado Mundina.

RENATURALIZACIÓN PARTICIPATIVA

El otro proyecto piloto de EnerCMed en València se desarrolla en el CEIP Ausiàs March, en el barrio de Natzaret. En este centro se está llevando a cabo un proceso participativo para la renaturalización del patio escolar en colaboración con la organización Democratic Society y con el apoyo técnico de València Clima i Energia, ha añadido el consistorio.

La directora del centro, Pilar Fernández, ha explicado que "el proyecto de renaturalización del patio ilusiona especialmente, no solo por su aportación frente al reto climático, sino también por la oportunidad que representa para mejorar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa".

Fernández ha apuntado que "la iniciativa se está desarrollando con un enfoque participativo y colaborativo que está resultando muy enriquecedor y que permite repensar el espacio escolar desde una mirada climática y pedagógica a la vez".

"CIUDAD PILOTO EUROPEA"

El Ayuntamiento de València ha asegurado que la participación de la capital valenciana en el encuentro de Madeira "consolida su papel como ciudad piloto europea en adaptación climática urbana".

"El proyecto EnerCMed demuestra cómo las soluciones basadas en la naturaleza, la innovación tecnológica y la cooperación entre instituciones pueden transformar espacios vulnerables en entornos resilientes y saludables", ha remarcado.

"Con estas actuaciones, la ciudad refuerza su compromiso con la Misión Climática Europea 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras y avanza hacia un modelo urbano más sostenible y preparado frente a los efectos del calentamiento global", ha agregado en la misma línea.

