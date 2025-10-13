Presupuestos con polémica en la FDM por no incluir dinero para los Gay Games

El Consejo Rector de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha aprobado el presupuesto del organismo autónomo para 2026, que con un montante total de 19.170.683 euros se convierte en el más alto de su historia. “Esta cantidad llega en buena medida gracias a la previsión de aumentar en un 70% la dotación del nuevo contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas para 2026, que rondará el importe de 1.700.000 euros”, ha explicado la presidenta de la Fundación Deportiva Municipal y concejala de Deportes, Rocío Gil, quien ha añadido que “este aumento histórico del presupuesto es una declaración de intenciones: el compromiso rotundo del actual equipo de gobierno con el deporte valenciano”.

El presupuesto ha sido aprobado con el voto a favor del ejecutivo local, la abstención de Compromís y el voto en contra del PSPV. El motivo de tal oposición es la ausencia de presupuesto para los Gay Games, que se celebrarán en València el verano del año que viene. La oposición viene denunciando la falta de compromiso del Gobierno de María José Catalá con estos juegos e incluso la mercantilización de los mismos.

Por lo pronto, Rocío Gil ha señalado que “este esfuerzo presupuestario, el mayor de la última década, permitirá continuar la revitalización de la red de instalaciones deportivas municipales con un nuevo contrato de mantenimiento, mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía y reforzar las escuelas deportivas que forman cada año a miles de niños y niñas en los valores del deporte”. “A través de este presupuesto ‘récord’ de la FDM, seguiremos trabajando de la mano de clubes, federaciones y entidades deportivas para hacer más grande el deporte en nuestros barrios y en nuestras calles”, ha subrayado la concejala.

En concreto, el presupuesto de la Fundación Deportiva Municipal ha crecido en 773.468 euros respecto al ejercicio anterior, “un aumento que refleja el firme compromiso del gobierno municipal con el deporte valenciano, y consolida la apuesta iniciada en 2023 con el cambio en la gestión deportiva de la ciudad”, ha continuado la delegada. “Desde la llegada del actual equipo de gobierno, venimos incrementando el presupuesto para el deporte valenciano; y prueba de ello es que, respecto a 2019, hemos aumentado el presupuesto en más de 6 millones de euros que repercutirán directamente en mejoras en el servicio y la oferta deportiva de la ciudad”, ha añadido Rocío Gil.

Las líneas estratégicas del presupuesto

Las líneas estratégicas del presupuesto para 2026 remarcan como objetivos continuar con la rehabilitación y revitalización de la red de instalaciones deportivas municipales para ofrecer espacios deportivos dignos y de calidad, potenciar el deporte base desde las escuelas para consolidar los valores educativos desde edades tempranas, cuidar y promover el deporte popular, así como impulsar la programación deportiva en València para consolidarla como capital internacional del deporte.

“Frente al abandono de la última década, desde el Ayuntamiento destinamos la mayor dotación económica al deporte de nuestra ciudad porque creemos en el potencial de nuestro tejido asociativo”, ha señalado la edila. “Con esta inversión sin precedentes, la Fundación Deportiva Municipal continúa impulsando una gestión moderna, participativa y sostenible del deporte valenciano, alineada con los objetivos de promoción de hábitos saludables, cohesión social y excelencia en la gestión pública”, ha concluido Rocío Gil.

Sin presupuesto para los Gay Games

El concejal socialista Borja Santamaría ha denunciado, sin embargo, que los presupuestos de la Fundación Deportiva Municipal no incluyen “ni un solo euro” para la celebración de los Gay Games que València acoge en 2026. “Con la aprobación de los presupuestos de la FDM se confirma definitivamente que María José Catalá y sus socios de ultraderecha no quieren los Gay Games en València, un evento internacional que consiguió el anterior gobierno progresista y que ponía de relevancia el carácter diverso de nuestra ciudad”, ha indicado.

“València se mostró al mundo durante el gobierno progresista como una ciudad abierta, diversa y libre de odio, lo que permitió que fuera seleccionada como la sede de los Gay Games en 2026. Sin embargo, Catalá está intentando boicotear este evento internacional inclusivo para convertir a la ciudad en un espacio gris e intransigente. Y para hacerlo ni tan siquiera se está escudando en sus socios de Vox, que ya han mostrado su rechazo frontal con cualquier evento relacionado con el colectivo LGTBI, porque es el propio PP el que está torpedeando la celebración, tratando de controlar políticamente la prueba y, además, eliminando cualquier vía de financiación”, ha defendido Santamaría tras la celebración del consejo rector de la Fundación, donde ha votado en contra de los presupuestos.

Recorte de derechos

“No solo no se ha puesto ni un euro en las cuentas de la Fundación que debe gestionar los Gay Games el próximo año sino que, paralelamente, el Ayuntamiento de Catalá está acometiendo una severa política de ataques y de recortes de derechos al colectivo LGTBI desde que llegó hace dos años”, ha continuado.

Esta situación, ha indicado, ha provocado que el colectivo estalle y muestre su rechazo ante las políticas retrógadas que está desarrollando el gobierno de Catalá. “De hecho, este fin de semana dos de los mayores clubes de España ya han anunciado que no van a participar en el paripé que está organizando este gobierno municipal. Por esto, exigimos desde el PSOE a María José Catalá que revierta esta situación y trabaje para que València sea una ciudad diversa y libre de odio”, ha finalizado.