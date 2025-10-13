Un rayo impacta dos veces en el centro de València

La tormenta que está descargando con fuerza en comarcas como La Safor o La Ribera, donde la Aemet ha decretado el aviso rojo hasta medianoche “por peligro extraordinario”, continúa haciendo estragos en toda la provincia, incluida la ciudad de València. Según ha informado en la red social X la cuenta territorial de la agencia meteorológica, el sistema ha detectado un rayo con dos impactos en tierra (dos descargas) en la zona de Jesús a las 13.32 horas.

Tal como se evidencia en el mapa facilitado por la propia agencia con los puntos de descarga marcados en naranja, el rayo, acompañado de un pavoroso trueno, ha impactado por encima de la calle Jesús a la altura de la calle Historiador Diago, y más al oeste en una paralela a la Avenida de Pérez Galdós. La agencia ha contestado así a un usuario que preguntaba dónde había caído el estruendoso rayo que había sonado especialmente por la zona de Abastos, pero que se ha escuchado en toda la ciudad.

Aunque a esta hora no llueve en València, se mantiene la alerta naranja hasta las 0.00 horas, cuando la Aemet cambiará el aviso a amarillo durante toda la madrugada hasta ya entrada la mañana, cuando se prevé que las lluvias por fin den un respiro al 'cap i casal'.