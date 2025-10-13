València en Bici denuncia las restricciones para llevar bicicletas en el metro
Por un lado se permite llevarlas en este medio de transporte pero luego se imponen nuevas limitaciones, afirman
EFE
València en Bici ha denunciado que, a pesar de establecer este mes de octubre el derecho a viajar con bici, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) impone límites al número de bicicletas por convoy y prohíbe su acceso al tranvía o la presencia de bicicletas asistidas en la red de Metrovalencia.
Tras las quejas presentadas por València en Bici ante el Banco Europeo de Inversiones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y varias oficinas de la Generalitat, "FGV se ha visto obligada a dar marcha atrás en su prohibición ilegal de subir bicicletas convencionales en los trenes de Metrovalencia", ha informado Acció Ecologista-Agró.
Desde el pasado 1 de octubre quedó restablecido el derecho de los usuario a viajar con bici, "una buena noticia que, a pesar de la insistencia y las reclamaciones del colectivo de Acció Ecologista-Agró, viene acompañada de nuevas restricciones", advierten.
Presión externa
Metrovalencia, recuerdan desde València en Bici-Acció Ecologista Agró, con su norma publicada en junio de 2025 impuso la prohibición de subir bicicletas en sus trenes sin consulta previa y de manera totalmente arbitraria.
Esta prohibición fue tachada de ilegal por el grupo ecologista en las múltiples denuncias interpuestas al contravenir el Reglamento (UE) 2021/782 así como la Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana, que reconocen claramente el derecho de viajar con la bici y apuestan por un transporte sostenible e intermodal.
Gracias a esta campaña de protesta llevada a cabo por València en Bici, FGV ha dado un paso atrás y desde el 1 de octubre de 2025 permite el acceso de bicicletas convencionales en los trenes de Metrovalencia.
La organización ecologista ha acogido con cierta satisfacción el fin de la prohibición que afectaba a este derecho y ahora ponen el foco sobre limitaciones que frenan el uso de la combinación bici+tren. "Hemos vuelto a la situación anterior, las restricciones continúan y han ido en aumento", reprochan.
Nuevas restricciones
En este sentido, critican que FGV haya puesto tope al número de bicicletas que pueden subir en el metro. "Se permiten solo 4 bicicletas por convoy y todas han de permanecer en el último coche", lo que, a su juicio, "hace inviable usar la combinación bici+tren para ir a trabajar, pues uno nunca sabe si podrá subir su bicicleta al tren, aunque este vaya vacío", argumentan.
"No hay que olvidar que las prohibiciones a las bicicletas siguen en pie para quienes necesiten desplazarse haciendo uso del tranvía", añaden.
A esto, se suman nuevas restricciones como la prohibición de bicicletas convencionales en tramos subterráneos, estando anteriormente autorizadas los sábados por la tarde y festivos todo el día, la prohibición de tomar asiento a las usuarias de la bici, quienes deberán viajar de pie junto a ella o la prohibición de bicicletas asistidas.
Además, critican que el personal de FGV podrá a partir del 1 de octubre restringir aún más el número de bicicletas en momentos en los que haya mucho tráfico de pasajeros.
Desde València en Bici-Acció Ecologista Agró denuncian que FGV no ha restituido todos los derechos de los que antes disfrutaban las usuarias y ha aplicado nuevas restricciones que, a su juicio, "privará a muchas familias y amistades que viven en la ciudad de realizar salidas de ocio en bici durante los fines de semana o festivos".
