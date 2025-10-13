València en Bici denuncia las restricciones para llevar bicicletas en el metro

València en Bici ha denunciado que, a pesar de establecer este mes de octubre el derecho a viajar con bici, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) impone límites al número de bicicletas por convoy y prohíbe su acceso al tranvía o la presencia de bicicletas asistidas en la red de Metrovalencia.

Tras las quejas presentadas por València en Bici ante el Banco Europeo de Inversiones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y varias oficinas de la Generalitat, "FGV se ha visto obligada a dar marcha atrás en su prohibición ilegal de subir bicicletas convencionales en los trenes de Metrovalencia", ha informado Acció Ecologista-Agró.

Desde el pasado 1 de octubre quedó restablecido el derecho de los usuario a viajar con bici, "una buena noticia que, a pesar de la insistencia y las reclamaciones del colectivo de Acció Ecologista-Agró, viene acompañada de nuevas restricciones", advierten.

Presión externa

Metrovalencia, recuerdan desde València en Bici-Acció Ecologista Agró, con su norma publicada en junio de 2025 impuso la prohibición de subir bicicletas en sus trenes sin consulta previa y de manera totalmente arbitraria.

Esta prohibición fue tachada de ilegal por el grupo ecologista en las múltiples denuncias interpuestas al contravenir el Reglamento (UE) 2021/782 así como la Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana, que reconocen claramente el derecho de viajar con la bici y apuestan por un transporte sostenible e intermodal.

Gracias a esta campaña de protesta llevada a cabo por València en Bici, FGV ha dado un paso atrás y desde el 1 de octubre de 2025 permite el acceso de bicicletas convencionales en los trenes de Metrovalencia.

La organización ecologista ha acogido con cierta satisfacción el fin de la prohibición que afectaba a este derecho y ahora ponen el foco sobre limitaciones que frenan el uso de la combinación bici+tren. "Hemos vuelto a la situación anterior, las restricciones continúan y han ido en aumento", reprochan.

Nuevas restricciones

En este sentido, critican que FGV haya puesto tope al número de bicicletas que pueden subir en el metro. "Se permiten solo 4 bicicletas por convoy y todas han de permanecer en el último coche", lo que, a su juicio, "hace inviable usar la combinación bici+tren para ir a trabajar, pues uno nunca sabe si podrá subir su bicicleta al tren, aunque este vaya vacío", argumentan.

"No hay que olvidar que las prohibiciones a las bicicletas siguen en pie para quienes necesiten desplazarse haciendo uso del tranvía", añaden.

A esto, se suman nuevas restricciones como la prohibición de bicicletas convencionales en tramos subterráneos, estando anteriormente autorizadas los sábados por la tarde y festivos todo el día, la prohibición de tomar asiento a las usuarias de la bici, quienes deberán viajar de pie junto a ella o la prohibición de bicicletas asistidas.

Además, critican que el personal de FGV podrá a partir del 1 de octubre restringir aún más el número de bicicletas en momentos en los que haya mucho tráfico de pasajeros.

Desde València en Bici-Acció Ecologista Agró denuncian que FGV no ha restituido todos los derechos de los que antes disfrutaban las usuarias y ha aplicado nuevas restricciones que, a su juicio, "privará a muchas familias y amistades que viven en la ciudad de realizar salidas de ocio en bici durante los fines de semana o festivos".