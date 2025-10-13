Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

València retoma mañana las clases y abre los espacios públicos

La Aemet no prevé riesgo por lluvias en el entorno de la capital

La lluvia ha estado presente todo el día en València.

La lluvia ha estado presente todo el día en València. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de València ha anunciado el fin de la alerta por lluvias y la vuelta a la normalidad para el día de mañana. En concreto, se ha decretado la reanudación de las clases en los colegios y la apertura de espacios públicos como parques, jardines, cementerios o instalaciones deportivas.

La Agencia Española de Meteorología (Aemet), no prevé para mañana riesgo por lluvias en la ciudad de València, según ha comunicado el consistorio, de manera que se producirá cierta vuelta a la normalidad. A medio día de hoy se había decretado la suspensión de las clases por la tarde en los colegios de Pinedo y El Saler, pedanías en las que la lluvia está teniendo un protagonismo destacado estos días.

