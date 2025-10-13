València retoma mañana las clases y abre los espacios públicos
La Aemet no prevé riesgo por lluvias en el entorno de la capital
València
El Ayuntamiento de València ha anunciado el fin de la alerta por lluvias y la vuelta a la normalidad para el día de mañana. En concreto, se ha decretado la reanudación de las clases en los colegios y la apertura de espacios públicos como parques, jardines, cementerios o instalaciones deportivas.
La Agencia Española de Meteorología (Aemet), no prevé para mañana riesgo por lluvias en la ciudad de València, según ha comunicado el consistorio, de manera que se producirá cierta vuelta a la normalidad. A medio día de hoy se había decretado la suspensión de las clases por la tarde en los colegios de Pinedo y El Saler, pedanías en las que la lluvia está teniendo un protagonismo destacado estos días.
