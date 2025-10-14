Los bomberos rescatan a una mujer tras el derrumbe de un edificio en Massarojos

Los bomberos municipales de València rescataron este lunes a una mujer que quedó bloqueada en una terraza tras el derrumbe parcial de un edificio de dos alturas en la pedanía de Massarrojos.

Según ha informado este martes Bomberos de València, el personal que acudió a este suceso utilizó una grúa para rescatar a la propietaria del inmueble, que había quedado bloqueada en la terraza de la primera planta, ha informado el servicio de bomberos.

Los otros tres ocupantes (un hombre y dos niñas) consiguieron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El derrumbe afectó principalmente a la parte posterior del edificio, con hundimientos y desprendimientos que comprometen la estabilidad estructural del inmueble, motivo por el cual se desalojaron de forma preventiva varias viviendas colindantes.

También se cerraron al tráfico las calles cercanas para garantizar la seguridad en la zona