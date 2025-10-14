Se desploma una casa abandonada en el centro de Patraix

Las precipitaciones que dejó la dana Alice todavía causan estragos en la provincia de València. A última hora de la tarde se ha derrumbado una casa antigua en el centro de Patraix. Se trata de una vivienda abandonada y no hay ningún herido. Fuentes consultadas por este diario han señalado que el edificio estaba pendiente de una rehabilitación que llevaba paralizada mucho tiempo pero que en los últimos meses había comenzado a tramitarse toda la documentación.

Se derrumba una casa en el casco histórico de Patraix. / Fernando Bustamente

Los escombros han caído a lo largo de la calle peatonal Marqués de Elche, pero no ha causado ningún daño más allá del derrumbe. Los bomberos desplazados han vallado rápido la zona ya que tenían desplegado el dispositivo de seguridad para retomar a partir de este jueves las fiestas del barrio, que fueron pospuestas por el temporal y que durarán hasta el domingo 19.

No es la primera vez que ocurre un derrumbe en el centro histórico de Patraix. Hace algunas décadas, otro edificio en condiciones similares se desplomó en la misma calle justo enfrente del que esta tarde ha desplomado. Tras este incidente se ha producido a realizar un análisis para determinar el motivo del derrumbe, que seguramente esté relacionado con el deterioro de la estructura debido al paso del tiempo y las últimas lluvias de estos días.