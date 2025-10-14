El PSPV pide la paralización de los presupuestos participativos de València: estos son los motivos

El Grupo Municipal Socialista ha exigido a María José Catalá que paralice de manera inmediata las votaciones de los Presupuestos Participativos después de que su gobierno haya descartado "de manera arbitraria" las propuestas realizadas por los vecinos y vecinas y que, además, algunas de ellas "incumplen de manera flagrante” las bases aprobadas por este mismo Ayuntamiento. Así lo han anunciado las concejalas Elisa Valía y María Pérez, quienes han denunciado que el proceso activado por este gobierno “limita completamente la participación ciudadana al bloquear sin motivos justificados las propuestas elaboradas por los propios vecinos y solo dar viabilidad a los proyectos elegidos por el PP y Vox".

“Lo que están haciendo, básicamente, es dejar morir proyectos anteriores aprobados como pueden ser el Bulevar Cultural en Guillem de Castro o la peatonalización de las Torres de Serranos con excusas injustificadas mientras tratan de controlar el proceso para imponer su criterio, vulnerando así la voluntad de los vecinos, que mayoritariamente se han decantado por peatonalizaciones, obras de mejora o incluso carriles bici en sus barrios. Pero estas propuestas las descartan con una arbitrariedad manifiesta. Por eso, vamos a denunciar el proceso ante el Síndic de Greuges porque se están limitando de una forma muy clara los derechos de participación en asuntos públicos de la ciudadanía, que era el objetivo de los presupuestos participativos”, ha subrayado Valía.

Paralizar las votaciones

La concejala ha explicado que, paralelamente, se va a pedir al gobierno municipal “que paralice las votaciones, que saque de las propuestas que se pueden votar aquellas que ya fueron aprobadas en ediciones anteriores y que revise todas las que ha descartado solo porque no le gustan. Porque la gente las quiere aunque a ellos no les guste”.

En este sentido, ha indicado que se han aceptado algunas propuestas que no son inversiones sino servicios como una de control de plagas a pesar de que las bases del proceso rechazan esta posibilidad o que se han aceptado o rechazado proyectos de manera absolutamente arbitraria. “En unos casos dicen que la obra supera el máximo de presupuesto, como alguna peatonalización, y proceden a descartarla, pero en otros deciden que no es viable la obra, pero la transforman en un estudio o proyecto. Sólo hacen estas excepciones en los proyectos que les interesa al gobierno, lo que demuestra la arbitrariedad de estas decisiones. Por eso, hemos decidido que el Síndic investigue. Le exigimos, además, que paralice mientras tanto el proceso de votación para que se corrijan todas estas deficiencias”, ha indicado.

Proceso teledirigido y boicot a los vecinos

Por su parte, María Pérez ha señalado que la mayoría de obras que ha descartado el gobierno de Catalá con “justificaciones arbitrarias” hacen referencia a carriles bici o peatonalizaciones que reclaman los vecinos y que este gobierno municipal “no ve con buenos ojos”.

“Al final, se han generado una serie de excusas para tener un relato en el que se pueda declarar inviable propuestas que en la práctica no lo son. Y esto es un problema porque en realidad la gente no está votando todas las propuestas que podrían votar, sino están votando las propuestas que el gobierno de la señora Catalá ha decidido que quiere que se voten. Y esto coarta y boicotea de manera importante la participación ciudadana”, ha incidido.

En definitiva, ha dicho, estos son unos presupuestos participativos teledirigidos con una intención clara de limitar la voluntad ciudadana que, además, yo creo que en el caso del urbanismo y del modelo de ciudad y de la movilidad estaban muy definidas en las propuestas que habían hecho los vecinos y vemos que esas propuestas no se ven para nada reflejadas en las votaciones definitivas”, ha finalizado.

Los vecinos de la Petxina también se quejan

La Asociación Vecinal de La Petxina también ha denunciado que, con el inicio de la fase de votación de los presupuestos participativos, "se han descartado propuestas basándose en criterios erróneos y arbitrarios, que se aplican de manera desigual y dejan fuera del proceso proyectos perfectamente viables". Vecinos de la asociación exigen que se paralicen las votaciones hasta que no se aclaren de manera pública y transparente los motivos de la eliminación de estas propuestas. "En caso contrario, el proceso podría ser impugnado por vulnerar sus propias bases", advierten.

Estas son las propuestas excluidas que la asociación solicita que se revisen de manera urgente:

La conversión en zona peatonal integral para la Supermanzana de La Petxina es rechazada porque excede el presupuesto asignado para la obra: "La contradicción es que se rechaza la redacción del proyecto, cuando para otras propuestas en la misma situación sí se ofrece elaborarlo. La redacción del proyecto sí es asumible con el presupuesto y, además, se trata de consolidar una actuación ya existente, sin necesidad de trámites previos. Cabe recordar que la actuación táctica se hizo con carácter provisional mientras se diseñaba la solución definitiva. La consolidación no contradice los fondos europeos con los que se hizo y, mientras tanto, se podría avanzar con la redacción, aprobación y licitación del proyecto definitivo", afirman desde la asociación.

La propuesta que pide la redacción del proyecto para dos plazas en la avenida Ángel Guimerá es rechazada porque la propuesta excede el presupuesto del distrito: "El error es que la propuesta ha sido agrupada incorrectamente con otras que pretenden reurbanizar toda la avenida. La solicitud concreta se refiere únicamente al cruce con la calle Joan Llorens, donde se encuentra la dársena de autobuses. Reurbanizar toda la avenida superaría el presupuesto, pero el coste de redactar un proyecto para intervenir sólo en el cruce sí que es asumible", según la asociación.

Otra rechazada es la redacción del proyecto para una plaza en la calle Palleter. Según el Ayuntamiento, "no procede la redacción de un proyecto para un uso provisional". Pero vecinos de la asociación argumentan que la planificación vigente es compatible con convertir este espacio en zona peatonal. La LOTUP no exige un cambio de planificación para este fin. Aunque el PGOU prevé abrir la calle en un futuro, el mismo Servicio de Planeamiento duda que eso llegue a producirse. "Aunque así fuera, el proyecto se podría redactar previendo la futura ampliación, completando la urbanización del resto de la calle con el mismo tratamiento de zona para los peatones, como continuación de la propuesta, de manera que la obra actual no tendría que ser provisional".

Finalmente, la asociación cuestiona la solidez de una propuesta que sí ha pasado a la fase de votaciones: la creación de un centro de mayores. A pesar de calificarse de viable y proponérsele la redacción de un proyecto para un centro de 1.500 m², no se especifica su ubicación. Por ello, la asociación solicita una aclaración urgente sobre en qué parcela se construiría, ya que sin esta información esencial la propuesta carece de solidez.

La Asociación Vecinal de La Petxina ha hecho un llamamiento a la transparencia y a la igualdad de oportunidades para todas las propuestas. Considera que "la aplicación arbitraria de los criterios de selección desvirtúa el carácter democrático de los presupuestos participativos" y exige una rectificación inmediata para garantizar la legitimidad de todo el proceso.