Más de 600 personas celebran sus bodas de oro con los centros de mayores

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Personas Mayores, celebra esta semana las tradicionales Bodas de Oro de las parejas socias de los Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores que este año cumplen 50 años de matrimonio.

El emotivo acto se realiza en dos jornadas, ayer, martes, y este miércoles 15 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en los salones para eventos del Hotel Sorolla Palace. En esta edición participan 605 personas procedentes de 40 centros municipales, acompañadas por los presidentes de los centros en los que se encuentran las parejas homenajeadas.

Durante la celebración, las parejas disfrutan de una merienda con tarta nupcial y baile, en un ambiente festivo y entrañable preparado especialmente para la ocasión. Además, cada pareja recibirá como recuerdo una fotografía enmarcada, tomada antes de su entrada al salón, en conmemoración de sus cincuenta años de vida en común.

Compromiso y convivencia

La concejala de Personas Mayores, Marta Torrado, quien asiste a estos actos y felicita personalmente a todas las parejas participantes, ha destacado “el valor del compromiso, la convivencia y el cariño que representan estas historias compartidas, ejemplo para las generaciones más jóvenes y orgullo para toda la ciudad de València”.

“Con estas celebraciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el reconocimiento y la participación activa de las personas mayores, promoviendo actividades que fomentan el encuentro, la convivencia y la celebración de la vida en común”, ha concluido la concejala.