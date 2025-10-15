Licitan la renovación de la piscina de la Petxina tras un año cerrada

El Ayuntamiento de València ha dado luz verde al proyecto de obras de reparación y mejoras de la piscina del Complejo Deportivo-Cultural de La Petxina, para el que se prevé una inversión de más de 1,3 millones de euros. La Junta de Gobierno Local aprobó hace unas semanas el proyecto de renovación de la piscina, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil. La licitación llega después de las quejas vecinales por el cierre, entienden que injustificado, del recinto desde octubre de 2025. La Concejalía de Deportes ya ha informado a la Asociación de Vecinos de La Petxina de los detalles de esta intervención. La Asociación Vecinal de La Petxina entiende que la piscina no debería haber sido cerrada hasta el inicio efectivo de las obras. "Consideramos que es viable mantener el servicio con reparaciones provisionales si se precisaran, tal como se ha hecho en otras instalaciones municipales”, aseguraban hace unos días.

La concejala Rocío Gil ha respondido este miércoles cargando contra los anteriores gestores. "El abandono de la instalación durante el gobierno de la última década obligó a cerrar parte de los espacios de La Petxina para acometer las obras de recuperación”, asegura la concejala del PP. “Estamos realizando una inversión millonaria para poner al día un enclave deportivo esencial para el barrio de La Petxina y que es, además, un espacio de referencia para nuestros deportistas”.

El declive de la Petxina

Además, la delegada ha recordado que, de forma paralela a esta iniciativa, el ayuntamiento tiene previsto invertir 1’2 millones de euros en la mejora energética del edificio de la piscina y el pabellón, incluyendo la incorporación de energías renovables. El proyecto de obras está en fase de licitación. "Estamos trabajando para que esta instalación recupere la dignidad y continúe acogiendo a miles de vecinos y vecinas que quieran practicar ejercicio, como han venido haciendo desde la puesta en marcha de esta instalación en 2003”, ha manifestado Rocío Gil. Al margen de las obras de mejora en la piscina, el ayuntamiento tiene pendiente de resolver la gestión del recinto, que hasta ahora estaba en manos de la Federación de Natación, que tras el cierre de la Petxina asumió la gestión la gestión provisional de la piscina de Nou Moles.

El Complejo Deportivo y Cultural de la Petxina, buque insignia de las dotaciones deportivas municipales, se inauguró hace ya más de dos décadas aprovechando las instalaciones del matadero municipal en desuso, un ejemplo de arquitectura industrial que la ciudad supo conservar. La obra incluyó la construcción de dos edificios nuevos, uno destinado a la piscina y otro destinado a oficinas para la Fundación Deportiva Municipal y otra a residencia para deportistas de élite. La residencia ha cumplido cinco años cerrada y sin uso. El ayuntamiento decidió clausurarla en 2020 ante las dudas jurídicas sobre las competencias de gestión.

Las instalaciones incluyen además de la piscina, dos gimnasios (uno para deportistas) una biblioteca, salones de reuniones y servicios complementarios, entre ellos, cafetería.

Actuaciones en 2024

Gil se ha referido a las actuaciones en este centro deportivo durante el año pasado. A lo largo de 2024, ha señalado, desde la Fundación Deportiva Municipal se destinaron más de 580.000 euros a inversiones, trabajos y obras de mantenimiento en el complejo: 125.000 euros en trabajos de mantenimiento de equipos, espacios e instalaciones; 281.501 euros en obras para rehabilitar y reformar las cubiertas, los vestuarios y la zona exterior; 84.325 euros a obras de reposición del falso techo de la piscina; 46.699 euros para la reposición de pluviales, pavimentos y equipamientos de jardín; y 44.428 euros a las obras de mejora de la ventilación y el aislamiento acústico de la maquinaria del edificio de oficinas.