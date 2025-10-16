Compromís exige responsabilidades a Bernabé por el "fuego a discreción" contra los manifestantes propalestinos en el Roig Arena

La portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha denunciado las cargas policiales realizadas ayer contra los manifestantes propalestinos frente al Roig Arena, en el marco de un operativo que se saldó con cinco detenidos y varias personas heridas. Robles ha exigido responsabilidades a la Delegación del Gobierno comandada por la socialista Pilar Bernabé tras definir las cargas como “desproporcionadas y fuera de contexto”.

“Era un partido a puerta cerrada con una manifestación pacífica”, ha descrito Robles sobre la concentración a las puertas del pabellón donde se jugó el encuentro entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv, equipo israelí contra el que se había convocado la movilización en la que participaron unas 1.000 personas. “La delegada debe depurar responsabilidades y si no lo hace debería asumirlas ella. Ayer se disparó contra unos manifestantes que defendían los derechos humanos de 70.000 personas”, ha lamentado la valencianista con un cartucho disparado por los antidisturbios en la mano.

Papi Robles muestra un cartucho disparado ayer por los antidisturbios / Levante-EMV

"Esto es bala en toda regla", ha continuado Robles. "La delegada no podrá dormir tranquila. Deberá buscar al responsable de eso. Hemos visto claramente que lo que se gritaba era fuego a discreción", ha dicho en referencia a un vídeo publicado por Levante-EMV. “Esto era la actuación que se consideraba proporcionada contra unos manifestantes que lo hacían de manera pública para defender los derechos humanos. Tú no puedes salir a la calle con una palestina o un pin de Gaza por la mañana y cargar contra manifestantes pacíficos por la noche. O se está con los derechos humanos o contra ellos”, ha insistido Robles.

Un blindaje de 500 agentes

En previsión de lo que pudiera ocurrir y para garantizar la seguridad, la Delegación del Gobierno desplegó un dispositivo especial de 500 agentes de la Policía Nacional. Desde primera hora de la tarde, y también durante la celebración del encuentro entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, los policías se desplegaron en un perímetro alrededor del Roig Arena con la intención de impedir cortes y momentos de tensión. También se desplegó un helicóptero aéreo para seguir desde el aire el avance de los manifestantes. Durante toda la jornada del miércoles, varias protestas propalestinas recorrieron las calles de València a la espera de la celebración del partido.