No habrá Entrada de Moros y Cristianos en València este año

La Federación Valenciana de Moros y Cristianos ha anunciado la cancelacion definitiva de la Entrada del año 2025. Aducen para ello "causas logísticas".

El festejo, que cierra los actos del 9 d'Octubre en la ciudad de València, se unió a la batería de suspensiones del día de la Comunitat Valenciana a causa de las malas condiciones meteorológicas. En ese momento se adoptó la decisión de trasladarlo de fecha, considerando para ello la del 26 de octubre como primera opción, a la que después se unió el 16 de noviembre.

Sin embargo, la Federación ha anunciado que esas alternativas "son irrealizables al no poder contar con la plena disponibilidad de los servicios y la infraestructura necesaria para el desarrollo y máximo lucimiento del evento. Con la cercanía de las fechas navideñas, se producen cambios en el recorrido habitual de la Entrada que hacen inviable que la llevemos a cabo y no se puede garantizar la seguridad óptima".

Por todo ello, el festejo se da por cancelado a todos los efectos. La Entrada y sus capitanías se trasladarían integramente al ciclo de 2026". Se trata de una cancelación sin reproches: "La Federación agradece la colaboración de todos los departamentos municipales implicados en la búsqueda de soluciones y, especialmente, la comprensión y el respaldo unánime de las Capitanías y comparsas. Trabajaremos desde ahora, en estrecha coordinación con las instituciones, para que la XXI Entrada del 9 de Octubre de 2026 sea una edición histórica de nuestra fiesta".