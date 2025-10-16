El Palacio de Congresos de València se convierte en centro piloto del proyecto Zentropy MICE

Según datos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones y el Valencia Convention Bureau, en 2024 València acogió a 510.618 asistentes aeventos MICE, lo que nos convierte en la tercera ciudad española en turismo de congresos y convenciones – por detrás de Madrid y Barcelona-, en un ranking donde España figura en la segunda posición del ranking mundial.

El Palacio de Congresos de València, erigido como centro neurálgico de la ciudad, acoge el 27% de los eventos MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) que se celebran en nuestro municipio, acogiendo a más 100.000 visitantes en 2024, con un volumen de ingresos que superó los 6 millones de euros el año pasado, período durante el que se celebraron más de 100 eventos MICE.

Las externalidades del turismo MICE no sólo arrojan cifras positivas, sino que también tienen sus consecuencias en el impacto ecológico, la presión sobre las infraestructuras urbanas y los ecosistemas y la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. De hecho, el turismo MICE - Reuniones, incentivos, conferencias y ferias o exhibiciones -gasta entre tres y cuatro veces más que el turismo de ocio, fomenta estancias más largas y ofrece un mayor poder adquisitivo y un empleo más estable, también utiliza y demanda importantes recursos de la ciudad.

Colaboración institucional para crear un modelo de turismo sostenible

El proyecto Zentropy MICE es posible gracias a una alianza sólida entre instituciones, centros de innovación y universidades. Esta colaboración público-privada, liderada e impulsada por la concejalía de Turismo e Innovación del Ayuntamiento de València, con la colaboración de València Innovation Capital, el Palacio de Congresos de València, la Fundación Visit Valéncia, la Universidad Politécnica de València y el estudio de innovación urbana Khora Urban Thinkers, permitirá definir un modelo de turismo de congresos sostenible, que dejará un legado positivo en los ciudadanos y convertirá el turismo de congresos en motor de cambio positivo para la ciudad. Durante tres años y medio, hasta mayo de 2028, València demostrará que puede ser un lugar de referencia en turismo sostenible, innovación urbana y creación de legado. Para cumplir este objetivo de desarrollar un modelo para construir una ciudad más inclusiva, circular y sostenible, el proyecto Zentropy MICE cuenta con un presupuesto de 5,2 millones de euros, financiado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El Palacio de Congresos acoge numerosos encuentros sobre los desafíos del futuro. / ED

El proyecto Zentropy MICE cuenta con el respaldo de la Unión Europea, ya que forma parte de la ‘European Urban Initiative’, un ambicioso proyecto europeo de innovación urbana, que ha seleccionado a València entre 112 candidaturas, para liderar esta transformación y crear nuevos modelos de turismo sostenible. Un modelo de turismo innovador, sostenible y replicable en otras ciudades de Europa, con ciudades como Liubliana, Heidelberg y Larissa como socios de aprendizaje y transferencia.

Concepto de entropía urbana

En el sector turismo, no es habitual hablar de física y de intercambio de flujos. Sin embargo, la Segunda Ley de la Termodinámica ofrece una poderosa herramienta para repensar la circularidad y la integración de los eventos MICE en nuestra ciudad: la entropía. Una propuesta disruptiva que aplica el concepto de entropía urbana al turismo de congresos y mediante la cual se organizan los flujos de energía, materia e información entre el ecosistema MICE y la comunidad local, para crear un sistema de ‘entropía cero’, donde los impactos externos de los eventos son absorbidos o contrarrestados por la infraestructura sostenible de la ciudad.

El proyecto europeo Zentropy MICE se articula mediante nueve programas de actuación implementados en el centro piloto del Palacio de Congresos de València, tomado como centro neurálgico de referencia a partir del cual se dispersa y organiza un modelo circular de retorno de flujos. Estos nueve programas de implementación se articulan alrededor de los ejes movilidad sostenible, eficiencia energética, gestión circular, soluciones basadas en la naturaleza, conexión congresos-tejido empresarial, conocimiento compartido, impacto social y turístico y legado para crear un modelo de turismo responsable y conectado con la ciudad, que reduce el impacto ambiental, genera beneficios duraderos y aporta valor real al municipio, a sus residentes y a su ecosistema social.

De este modo el Palacio de Congresos de València se erige en laboratorio de pruebas, pionero en innovación urbana, que reinventará el modelo lineal del turismo de negocios y permitirá crear un nuevo modelo de congresos que minimicen el impacto ambiental y maximicen la rentabilidad económica, social y cultural para València y sus residentes.