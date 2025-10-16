La Policía Local condecora a los agentes que hicieron rescates extremos en la dana

La Policía Local de València condecorará, en la celebración del día del patrón del cuerpo, a todos los y las agentes que participaron en rescates extremos durante la dana que azotó la comarca el pasado 29 de octubre, como gesto de reconocimiento a su entrega, generosidad y profesionalidad durante los peores momentos de la riada. Precisamente, el próximo jueves, día 23, tendrá lugar, en la Central de la Policía Local de València, el tradicional acto de entrega de condecoraciones con motivo de la festividad del Santo Ángel de la Ciudad, acto que estará presidido por la alcaldesa de València, María José Catalá, y que contará con la participación del concejal de Policía Local, Jesús Carbonell y del jefe del cuerpo, Ángel Albendín, así como otras autoridades y miembros de la corporación.

Entre las distinciones, se hará entrega de la Medalla-Cruz al Mérito Profesional con Distintivo Rojo, a título póstumo, al agente Rubén Lima, que falleció el 29 de octubre de 2024 al quedar atrapado en el aparcamiento subterráneo de su comunidad, cuando trataba de salvar a un grupo de vecinos que se encontraban en su interior. Los familiares directos recogerán la medalla en nombre de este policía de València que entregó su vida en el servicio a los demás.

Extrema dificultad

Junto a este reconocimiento, se entregarán 19 Medallas al Mérito Profesional con Distintivo Azul a otros tantos miembros del cuerpo policial y, entre ellos, a los 8 agentes que participaron en rescates de extrema dificultad durante la dana. Entre éstos, el agente Miguel M.C, que salvó a multitud de ancianos cuya residencia de Picanya resultó inundada y se encontraban en una situación de grave riesgo. De hecho, varios de sus ocupantes fallecieron durante esa jornada. O el inspector Miguel Ángel L.B, que actuó en numerosos rescates de personas durante la noche del 29 de octubre, entre ellos, a una mujer que llevaba más de cuatro horas en el tejado de una gasolinera del Forn d’Alcedo.

Además de los servicios durante la dana, también se han incluido otros servicios de importancia, como los desempeñados por los agentes Carlos P.V y Carlos C.R, que el 15 de enero, mientras prestaban servicio en la avenida de Antonio Machado, realizaron maniobras de reanimación y salvaron la vida a un hombre que estaba inconsciente y sin pulso dentro de su vehículo. O la agente Raquel A. que, franca de servicio, descubrió una red de corrupción de menores. Así como el grupo de agentes que salvaron la vida a una joven en La Marina que acababa de ser apuñalada, a la cual le realizaron un torniquete y la trasladaron para que recibiera atención médica urgente.