Hostelería contrata "zombis" para que Halloween se celebre sin excesos

La fiesta de Halloween es, diversión aparte, una cuestión de riesgo y vigilancia. Es uno de los días en los que la tentación de convertir la ciudad en un botellódromo se multiplica, al abrigo de los disfraces con los que miles de personas callejearán durante la noche yendo o viniendo de zonas de ocio. Es el motivo por el que la Policía Local establece uno de los dispositivos más férreos del año, especialmente en las zonas más sensibles. La Coordinadora de Hostelería de los Barrios de València y la Asociación Empresarial de Discotecas de València han organizado, junto con el Ayuntamiento, una campaña de "concienciación y medición" para que Halloween -la "nit de les ànimes" en ese contexto, no se contempla- se celebre de forma "cívica y respetuosa".

Para ello, las entidades han organizado, y pondrán en escena, una campaña ingeniosa, en la que sacarán a la calle "zombis silenciosos". Voluntarios que interactuarán con la gente repartiendo caretas, pegatinas y calcomanías con los mensajes que pretenden alcanzar esa concienciación. Llevarán lemas como “Pásatelo de miedo, sin molestar a los demás”, recordando que que la diversión y el descanso pueden convivir.

Los responsables de llevar a cabo la acción serán voluntarios de ONG Controla Club, especializada en transmitir el mensaje de la diversión sostenible (su lema eterno es "Si te pasas, te lo pierdes"). Y actuarán sobre las zonas más sensibles en forma de ocio nocturno, que es donde, por otra parte, se desarrolla con celo el control policial. Así, estarán en Blasco Ibáñez, Honduras, Cedro, Russafa y El Carmen. Pero no lo harán solo la noche del 31 de octubre, sino que ya harán una labor preparatoria durante el próximo fin de semana.

200.000 personas en la calle

El sector hostelero prevé que salgan a celebrar esta fiesta cerca de 200.000 personas en toda la ciudad, lo que supondría, población flotante aparte, la cuarta parte de la ciudadanía.

Las acciones se extenderán también al jueves universitario, y el mismo día de Halloween. Además, el “zombi silencioso”, que lanzará el mensaje de “Pásatelo de miedo, sin molestar a los demás” para promover el civismo entre quienes salen a divertirse, estará visible durante toda la semana previa a la noche de Halloween en los diferentes mupis de la ciudad y en las pantallas audiovisuales de los autobuses de la EMT, con parada en las zonas turísticas, como el centro y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como en las cercanas a las zonas universitarias y a las principales discotecas.

Paralelamente, las personas encargadas de realizar los trabajos de concienciación llevarán a cabo un estudio con el público con las que interactuaran en las zonas de ocio, para conocer el grado de concienciación que tienen sobre las molestias que determinadas conductas pueden generar, así como su implicación para minimizarlas.

El mismo estudio elaborará un perfil sobre las personas que salen a celebrar la conocida también como “noche del terror”. Se analizarán variables como la edad, procedencia, si hay presencia de disfraces, o si van en grupo o en solitario. Estos datos se usarán para promover un ocio responsable en futuras actuaciones, adaptando los mensajes al perfil del público de cada zona.

Así ha sido el Halloween 2023 en València / J.M. López

La primera de muchas

La iniciativa, la primera que se realiza en toda la ciudad durante una de las fiestas más multitudinarias del año, forma parte del compromiso de los propios hosteleros y de los locales de ocio con el descanso vecinal, y de la apuesta por poner en marcha medidas preventivas para minimizar los problemas de ruido en la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento.

De hecho, las actuaciones previstas se suman a otras iniciativas que ya se han puesto en marcha con éxito, como la campaña de despedidas “Que vivan los novios que respetan Russafa”, destinada a minimizar su impacto. Tras cinco ediciones llevándose a cabo, los indicadores muestran que estas celebraciones son ahora menos molestas y ruidosas.

También destaca la prueba piloto “Ecoterrazas Sostenibles”, impulsada por las concejalías de Innovación, Turismo y Mejora Climática, con la colaboración de la Asociación de Hostelería de Russafa Al Balansí, que se está llevando a cabo en los restaurantes y bares de la calle Cura Femenía.

Abordar el ruido de raíz

Además, esta iniciativa, aseguran desde la Coordinadora y AD, “refuerza la importancia de abordar el problema del ruido desde su raíz, fomentando la concienciación ciudadana y la corresponsabilidad de todos los agentes implicados”.

En este contexto, aseguran que este tipo de campañas “permiten abrir el debate sobre la necesidad de abordar con medidas imaginativas y creativas los diferentes focos de emisores del ruido nocturno en las ciudades cómo son el tráfico, los camiones de la basura y el reciclaje, las viviendas turísticas o las tiendas 24 horas”.