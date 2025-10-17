Las casas de Castilla La Mancha en València premian a Benito Núñez y Solán de Cabras

La Federación de Casas Originarias de Castilla La Mancha en la Comunidad Valenciana (FedCLMCV) entregará al Secretario General de Transporte Aéreo y Marítimo, el albaceteño Benito Núñez, y a la empresa ubicada en Beteta (Cuenca), Solán de Cabras, las distinciones de Quijotes de Honor en un acto que tendrá lugarel próximo lunes a las 18,30 horas en la sede social del colectivo manchego en la calle Luis Santángel, 30, y sirve también como apertura del año dedicado a la provincia de Albacete.

El presidente del colectivo manchego, Jesús Martínez, ha afirmado que "con este acto queremos reconocer la valía profesional de un albaceteño. Su cargo es uno de los más importantes a nivel internacional dentro del sector marítimo y aéreo y, en pocas ocasiones, se reconoce la profesionalidad de personas nacidas en un lugar, en este caso Albacete, aunque él vive ahora en Madrid, pero regularmente va a su tierra".

El dirigente manchego añadió que "premiados a una de las empresas de mayor solera de Cuenca como es Solan de Cabras, ubicada en Beteta, y conocida internacionalmente. Sus gestores fueron promotores de la venta a domicilio y de ayudar a las entidades contra el cáncer, pero ante todo es un santo y seña de Cuenca en el mundo. Por estos y otros valores les concedemos la distinción en el día de la apertura del año dedicado a Albacete y finalizamos el de Cuenca”.

Socio de honor

La federación también ha acordado conceder el título de socio de honor de la entidad manchega al alcalde de Graja de Iniesta, Javier Monsálvez, por su dedicación a su población. “Él como muchos otros emigraron a València, pero con el paso del tiempo volvió a su localidad natal eligiéndole alcalde sus conciudadanos y rigiendo la población con buenos designios”, indicó el presidente.

Al acto de entrega de estas distinciones acudirán el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Gobierno de España, Benito Nuñez; representantes de Solan de Cabras y del Ayuntamiento de Albacete, de la diputación albaceteña y de la junta de CLM en esta ciudad. Además, estará presentes la teniente de alcalde y delegada de Participación, la concejala Julia Climent y el director general de Participación, Julio Aguado, y el director general de Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana, José Tárrega.

Al acto también se ha invitado a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a la Autoridad Portuaria de Valencia, al Propeller Valencia, a la Federación de Entidades Culturales Andaluzas, a la Federación de Casas de España en Valencia y a las casas y centros originarios de Castilla-La Mancha en la Comunidad Valenciana.

Estos Quijotes de Honor se suman a los entregados en el día de Castila-La Mancha al empresario oriundo de Albacete, Jacinto Copete; al concejal de Castellón, Paco Cabañero; el empresario de Elche de la Sierra, Antonio Manuel o al conquense Esmerado Castillo que con posterioridad ha sido pregonero en Iniesta.