Luz verde a la reforma del CEIP San José de Calasanz

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado la licitación de las obras para llevar a cabo la esperada reforma del CEIP San José de Calasanz. Se pondrá fin, de esta forma, a un proceso de años, en el que se han multiplicado las asignaciones económicas para llevar a cabo una reforma integral. Así, con los cinco millones de presupuesto, se llevarán a cabo dos grandes actuaciones: la rehabilitación y adecuación del edificio principal, donde están las clases de Primaria y el comedor, y la segunda, que supondrá el derribo de la obra para hacer completamente nuevo tanto las aulas de Infantil, administración y gimnasio. Esto conllevará también la disociación de entradas de un grupo educativo y otro. La adjudicación de la obra supone completar unos trámites que empezaron la pasada legislatura. En 2022 se adjudicó la redacción del proyecto que debía dejar un centro educativo renovado.

El proceso y que atraviese diferentes legislaturas (desde primeros de década estaba ya en proceso) ha servido para convertir a este singular colegio público -ubicado en el cruce de Juan Verdeguer con Bello, junto a las antiguas vías del tren y lindando con el futuro Pai del Grao- en arma arrojadiza sobre quien lo ha hecho peor. Singular y antiguo, puesto que aún conserva las nostálgicas "rajolas" de "Colegio Nacional de EGB" en su frontis.

En la época de la redacción del proyecto, el anterior equipo de gobierno justificó la actuación a realizar en el estado de "abandono, desidia e inacción, cayendo incluso el techo raso del Ampa" en que lo había dejado el gobierno de Rita Barberá. Así lo decía entonces Luisa Notario, en relación al incidente ocurrido en el año 2017.

Pero ahora, Juan Carlos Caballero replicaba que "este colegio entra dentro de los que estaban previstos por parte de ese Pla Edificant, de la anterior legislatura, que, como en muchas otras cosas, nacía viciado, estrellado, sin presupuesto y con una ejecución bajísima y una mala articulación como instrumento para poder construir. Desde este equipo de gobierno vimos que el presupuesto asignado, tres millones, era insuficiente y, viendo las necesidades, tramitamos la ampliación y ahora ya podemos licitarlo".

Recreación del colegio cuando esté rehabilitado / RLV

Acciones a ejecutar

El objetivo de la intervención de rehabilitación es en primera instancia la adecuación de la edificación existente, donde se alojará todo el programa de Primaria, administración y el comedor. Se trata de un edificio que ocupa una posición perimetral en la parcela en que se actúa. El resto del edificio se demolerá para dar paso a dos nuevas: una edificación en el sur de la parcela, donde se sitúa el gimnasio; otra al este, donde se sitúa el programa de Educación Infantil.

El edificio de Primaria seguirá un esquema de circulaciones perimetrales y un programa docente que da al patio interior de la parcela. Se dotará de un nuevo núcleo de comunicación vertical para cumplir recorridos de evacuación, mientras que los accesos se harán en las esquinas del edificio. Por su parte, en la planta baja estará el taller polivalente, la administración (secretaría, despachos, conserjería, sala de profesorado, etc.), el comedor, la cocina y lavabos. En la planta primera se situará el aulario, la sala de la AMPA y la AA (asociación de alumnos), la sala de equipos docentes, el aula de Educación Especial, las aulas de grupo reducido, el aula de informática, la biblioteca y los lavabos.

El edificio de Infantil seguirá un esquema de dos laterales, uno con los lavabos, almacenes y patios, y otro, con el aulario y la sala de usos múltiples. El aulario contará con aula exterior por donde la circulación está protegida por un porche. Todo el programa de Infantil se sitúa en la planta baja, con tres unidades de Infantil de 3 a 6 años y de una unidad de Primero y Segundo Ciclo.

En cuanto al acceso del alumnado infantil se realizará desde la Avenida de Francia con la calle Bello. El acceso principal del alumnado de Primaria se realizará por la calle Bello. En total la superficie de actuación contempla 4.562,85 metros cuadrados de parcela y 2.838,39 metros cuadrados de superficie construida.

Adjudicado el comedor de dos colegios

También en materia educativa, la junta ha adjudicado la gestión del servicio de comedor escolar de los colegios municipales Fernando de los Ríos y Benimaclet. Según este acuerdo, la empresa de restauración colectiva Ausolan será la encargada de garantizar que estos centros “cuenten con una propuestas de menús equilibrados, saludables y sostenibles”. El Ayuntamiento ha reservado una partida de 1,6 millones de euros para este servicio que, tal como recoge el contrato, tendrá una duración de tres años e incluye el presente curso escolar y los dos siguientes.