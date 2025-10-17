La Federación de los Gay Games se desmarca de las políticas de PP y Vox pero descarta suspender la edición de València

La Federación Internacional de los Gay Games ha emitido un comunicado reaccionando a la marejada que hay últimamente en torno a los juegos en la ciudad de València, de donde se han descolgado ya dos de los clubes deportivos más importantes de España, los catalanes Panteres Grogues y los valencianos Dracs. Ambos equipos rechazan las políticas de igualdad en los gobiernos conservadores de la Generalitat y el Ayuntamiento de València. Al primero le afean los recortes en la ley trans y al segundo el hecho de haber desplazado a los colectivos sociales en la organización de un evento que, según consideran, tiende al 'pinkwhasing'.

En la Federación de los Gay Games dicen ser conscientes de las declaraciones que cuestionan la integridad y la inclusividad de los Gay Games XII València 2026, pero salen al paso de las críticas recordando que los juegos son una iniciativa comunitaria e independiente de cualquier gobierno o partido político. Además, precisan que la afirmación de que «no hay asociaciones de la comunidad implicadas» en la organización del evento “es sencillamente falsa”, dado que la comunidad local LGTBIAQ+ de València “ha desempeñado un papel esencial en la candidatura”, muchas personas del colectivo continúan hoy formando parte del liderazgo, la oficina técnica y el voluntariado, y la asociación valenciana de empresas y profesionales LGTBIQ+ Avegal) sí se mantiene dentro de la organización –Lambda y Dracs decidieron desvincularse–.

“Recibir fondos públicos no significa que estemos en la línea ni bajo el control de ningún gobierno. Queremos dejarlo absolutamente claro: los Gay Games defienden firmemente la inclusión de las personas trans y la autodeterminación de género en el deporte y la cultura, y también en el resto de los ámbitos de la sociedad. Reconocemos que los recientes cambios políticos en la región han supuesto la pérdida o limitación de algunos derechos que afectan a organizaciones e iniciativas LGTBIAQ+. Esta situación nos preocupa profundamente y no la ignoramos. Sin embargo, creemos que la visibilidad y la presencia son más poderosas que la ausencia y el silencio. Decidimos continuar con los Gay Games porque defender los derechos del colectivo significa enfrentarse —no retirarse— ante quienes intentan reducirlos”, precisa el texto.

Pero la Federación de los Gay Games va más lejos y manifiesta “preocupación por los intentos de Lambda y Dracs de desacreditar” su organización sin ánimo de lucro mediante “el uso de información engañosa y una retórica cargada emocionalmente". “Es profundamente injusto –continúa el organismo internacional– y desalentador que una organización LGTBIAQ+ ataque a otra tergiversando sus intenciones y su trabajo. Estos ataques intentan responsabilizarnos de políticas gubernamentales que están completamente fuera de nuestro control, y acusarnos de transfobia simplemente porque abordamos el activismo de una manera diferente. Si bien acogemos con gusto las críticas constructivas y el diálogo abierto, no creemos que socavar o atacar a otra organización LGTBIAQ+ sea una forma adecuada ni justificable de defender a nuestro colectivo”, señalan.

Finalmente, la Federación dice entender que algunas organizaciones se sientan en conflicto a la hora de apoyar un evento que utiliza financiación e instalaciones proporcionadas por el actual gobierno local del Partido Popular y Vox. “Reconocemos que es totalmente válido decidir no participar. Solo pedimos que nuestra comunidad también reconozca el impacto que los Gay Games han tenido durante los últimos 40 años en el avance de la visibilidad, la inclusión y la igualdad LGTBIAQ+ en todo el mundo”, reclaman.

El comunicado no ha caído en saco roto y en Dracs ha sorprendido la alusión directa. “Nosotras nunca hemos hablado de la Federación de los Gay Games en nuestros comunicados. Lo último que nos movería sería atacar a otra asociación o asociación de asociaciones. Nunca nos pelearíamos con ellos. Nosotras nos quejamos del retroceso de las leyes y de la organización llevada por el gobierno local. Y vamos a seguir igual, no tenemos ninguna razón para hablar de la Federación”, aclara Miguel Ayensa, presidente del club valenciano.

"Es un evento secuestrado"

Dracs acaba de emitir un comunicado reiterando su decisión de no participar en los Gay Games por los mismos argumentos que ya habían esgrimido en semanas anteriores. “Con el cambio de gobierno, todo empezó a torcerse. Se generaron dudas sobre la gestión, se redujo la participación de los colectivos y el proyecto se fue alejando progresivamente del espíritu inclusivo que lo había hecho nacer. Entre 2023 y 2024, la administración creó un comité organizador sin la participación real del colectivo LGTBIQ+: la Fundación creada por las entidades sólo tenía 1/8 de voto, mientras que los otros seis votos pertenecían a instituciones públicas (Ayuntamiento, Diputación y Generalitat Valenciana). En esas condiciones, nuestra voz desapareció casi por completo”, explican en Dracs.

“Se nos asignó una subvención nominativa de 240.000 € procedente de fondos públicos, decidimos rechazarla y disolver la fundación, porque no tenía sentido continuar vinculadas a un proyecto que recorta derechos y borra la participación real del propio colectivo. En este momento, ninguna asociación LGTBIQ+ valenciana forma parte de la organización (AVEGAL, la de empresas, figura como contratada), y lo que nació como un proyecto de inclusión se ha convertido en una operación de pinkwashing”, continúa el texto.

“El recorte de derechos va más allá del deporte. La modificación de la Ley de Autodeterminación de Género realizada por el partido del gobierno autonómico (PP) y Vox ha limitado los derechos del colectivo, en concreto en el ámbito deportivo, el de las personas trans, supeditando su participación deportiva y el uso de vestuarios o instalaciones a las personas que denominan “no trans” (cis). Hay otros cambios que afectan a otros ámbitos y que están siendo reivindicados por otras asociaciones”, inciden.

“En este escenario, consideramos imprescindible mantener una postura coherente con nuestros principios y con la defensa de los valores que nos definen como Club. Sin derechos y sin colectivo, es un evento secuestrado. Nuestra razón de ser es defender los derechos del colectivo LGTBIQA+. Con esos derechos recortados, no podemos formar parte de un proyecto que ya no representa los valores por los que apostamos. Participar no sería un acto de protesta ni de visibilidad, sino un gesto de apoyo hacia quienes están limitando nuestras libertades”, reivindican en Dracs.

Mañana, el equipo valenciano expondrá su postura en la asamblea ordinaria de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+, la unión de entidades deportivas de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales de la península ibérica, sus islas y ciudades autónomas. El organismo aglutina a las 25 entidades más importantes de España, entre ellas las valencianas Dracs, Samarucs, Entendemos, Dimove y Chrysallis. Mañana, los clubes se reunirán en Alicante para decidir si se ofrece apoyo o no a los Gay Games, una decisión que condicionará el posicionamiento de las entidades pero que dejaría la puerta a que cada deportista, de manera individual, tome su propia decisión. Si la agrupación sigue el ejemplo de Panteres Grogues y Dracs y decide desvincularse de manera unánime de los juegos, esto dejaria en una posición difícil a la organización de uno de los grandes eventos de València en 2026.