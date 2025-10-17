Primer paso para reconstruir el Complejo Deportivo de Orriols

El Complejo Deportivo de Orriols permanece cerrado desde hace meses a la espera de poder solucionar sus deficiencias, tanto estructurales como de su elemento más importante, la piscina. Ahora, la junta de gobierno ha dado un paso más en el siempre lento proceso de puesta en marcha, después de aprobar el proyecto de ejecución de las mismas, lo que supone el paso más importante para desbloquear la situación de una infraestructura que se había convertido en una reivindicación vecinal. El pasado mes de mayo, la alcaldesa María José Catalá, se reunió con entidades ciudadanas del barrio y les adelantó la voluntad del gobierno municipal de solucionar por fin los problemas de este equipamiento. Posteriormente, el 25 de septiembre pasado, el Servicio de Infraestructuras de la Fundación Deportiva Municipal remitió el proyecto de obras al Servicio Municipal de Deportes.

Es el primer paso. Con la aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno Local arranca el proceso que concluirá en la licitación de las obras y en la ejecución del proyecto, para, posteriormente, proceder a la puesta en uso de las instalaciones "lo más pronto posible".

Cubierta y piscina, esencial

El cierre de las instalaciones se llevó a cabo a finales de verano del año pasado y, tal como sucede en estos casos, las causas se lanzan al anterior equipo de gobierno progresista por "su dejadez, incapaces de darle una solución" aseguró en su momento la concejala Rocío Gil. Una vez recepcionadas las instalaciones y con un estudio in situ, que señalara las deficiencias. Ahora, la Junta de Gobierno municipal ha aprobado la ejecución de una ·"una infraestructura importante que cohesiona y vertebra y que estaba en un estado lamentable" aseguraba el edil portavoz Juan Carlos Caballero. "Con falta de seguridad para las personas y usuarios. Teníamos el compromiso con el barrio de ponerla a funcionar en plenas condiciones". La inversión es de más de un millón de euros y se centrará "en la cubierta, y la piscina, que corre más riesgos, incluyendo sus vasos. También sobre el suelo, vestuarios, pintura general, sustitución de puertas, cambio de césped de la pista de pádel y la revisión de la climatización de las salas y vestuarios".