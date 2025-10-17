TastArròs 2025: Qué hacer y qué platos degustar en la gran fiesta del arroz del fin de semana en València

Arroz de conejo, caracol, caza, verdura y seta; de sepia bruta, calamar de bahía, calabaza asada y angula de monte; de carrillera ibérica y verduras otoñales; de salmonete con emulsión de mostaza y hierbas frescas; de tarantelo de atún rojo del Delta con corazón de atún en salazón o de cocochas de merluza, pil-pil de albahaca y sepieta en brasas. Son algunas de las propuestas que podrán degustarse durante el fin de semana en la plaza del Ayuntamiento de València con motivo del Tastarrós, el gran evento gastronómico organizado por la Denominación de Origen Arròs de València y que llega a su novena edición.

Se trata de una fiesta singular, pero sencilla: mediante el sistema de venta de tickets, cualquier persona puede acercarse a los diferentes expositores, en los que reputados restauradores ofrecerán durante las jornadas sus propuestas de arroces. No faltarán ni David Berrojo y la Casa de Soria, que propondrán el arroz de torreznos y costillas. También habrá algún meloso, como el de cordero, calabaza y crema de trufa de Chabe Soler o el de costillas con verduras de otoño de Paco Sanamaría.

Junto a las degustaciones, la plaza de transforma y se le injerta el paisaje propio de la Albufera. Incluyendo un secadero de arroz, la primera toma de contacto de los urbanitas, especialmente los más pequeños, con el producto identificativo de la ciudad y sus campos, junto con las labores propias del trabajo de campo, utillajes y objetos propios del entorno agrícola.

Y a la vez, el público podrá disfrutar de música en directo, showcookings, talleres, concursos de cocina, actividades infantiles y una zona dedicada a mostrar la importancia del cultivo del arroz en el mantenimiento del Parc Natural de l’Albufera. Más de 27 chefs locales participarán en esta edición, que contará con un escenario central, cinco casetas de venta de tickets, siete aseos químicos y un secadero de arroz que recreará las tradiciones del campo valenciano.

“Queremos que los valencianos y todos los visitantes comprendan que detrás de cada plato de arroz hay trabajo, esfuerzo y amor por la tierra. El TastArròs es un homenaje a nuestros agricultores y a nuestra cultura”, ha asegurado el concejal de Agricultura, José Gosálbez.

Una imagen de la edición del pasado año / Ayto Vlc

Programa de actividades.

Sábado, 18 de octubre

11:00 h. Show Cooking MAESTROS DEL ARROZ > Un foro para aprender a cocinar arroz de la mano de los cocineros más prestigiosos de la Comunitat Valenciana. Este día, MAESTROS DEL ARROZ estará dedicado a profundizar en el recetario popular valenciano. Descubriremos arroces muy arraigados en nuestra identidad culinaria, aunque poco conocidos más allá de sus poblaciones de origen.

11:30 h. SEQUER URBÀ > Una parte de la Plaza se convertirá en un gran sequero de arroz donde, como antiguamente, secaremos 10.000 kilos de arroz con la ayuda de herramientas tradicionales.

11:30 h. EXPOSICIÓN “PEIXCA A L´ALBUFERA” > Los pescadores del Port de Catarroja traerán sus barcas y sus artes de pesca típicas de la Albufera, para mostrarlas a todos los asistentes.

12 h. CONCURSO «LLAURADOR MÉS RÀPID DE L´ALBUFERA» > Una divertida competición en el sequero de arroz. Vive la experiencia de introducirte en el campo y, siguiendo los consejos de nuestros expertos, conviértete en el «Llaurador mès ràpid». El premio será una cena para dos personas en el restaurante que más os guste del Tastarròs.

12 h. TALLER INFANTIL EN EL STAND DEL MUSEO DEL ARROZ > Actividades para disfrutar en familia: juegos de memoria, siembra de arroz y descubrimiento de cómo se transforma el grano de arroz dentro del molino.

12 h.TASTARRÒS DEGUSTA > Veintisiete restaurantes ofrecerán arroces a precios populares. Desde la tradicional paella valenciana hasta arroces creativos. La mejor demostración de que el arroz puede expresarse en todos los escenarios de la gastronomía española y de formas distintas, gracias al uso de diferentes variedades.

13 h. DANSA DELS PORROTS DE SILLA > La Dansa dels Porrots de Silla es una danza guerrera única con estética grecorromana, que se realiza en Silla el 6 de agosto, día del «patró». Este año, Tastarròs tendrá el privilegio de reproducir este baile religioso en el centro de la Plaza del Ayuntamiento.

14.30 h. CONCIERTO > Actuación de Christian Penalba.

15.30 h. CONCIERTO > Actuación de Diego Barberá.

Domingo, 19 de octubre

11 h. CONCURSO ARROCERO DEL FUTURO > La Denominació d´Origen Arròs de València organiza este concurso nacional en el que participan jóvenes talentos de la cocina. El ganador será premiado con 2.000 € y el prestigio de ser «Arrocero Del Futuro».

11 h. TASTARRÒS T´ENSENYA > El domingo la creatividad subirá al escenario. Quince cocineros, de corte claramente creativo, nos descubrirán los nuevos horizontes en los que los chefs más vanguardistas andan investigando.

11.30 h. EXPOSICIÓN “PEIXCA A L´ALBUFERA”. Los pescadores del Port de Catarroja traerán sus barcas y sus artes de pesca típicas de la Albufera, para mostrarlas a todos los asistentes.

12 h. CONCURSO «LLAURADOR MÉS RÀPID DE L´ALBUFERA» > Una divertida competición en el sequero de arroz. Vive la experiencia de introducirte en el campo y, siguiendo los consejos de nuestros expertos, conviértete en el «Llaurador mès ràpid». El premio será una cena para dos personas en el restaurante que más os guste del Tastarròs.

12 h. TALLER INFANTIL EN EL STAND DEL MUSEO DEL ARROZ > Actividades para disfrutar en familia: juegos de memoria, siembra de arroz y descubrimiento de cómo se transforma el grano de arroz dentro del molino.

12 h. TASTARRÒS DEGUSTA > Veinticinco restaurantes ofrecerán arroces a precios populares. Desde la tradicional paella valenciana hasta arroces creativos. La mejor demostración de que el arroz puede expresarse en todos los escenarios de la gastronomía española y de formas distintas, gracias al uso de diferentes variedades.

13 h. PASEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS

14.30 h. CONCIERTO > Actuación de Xavi de Bétera y D.J. Session a cargo de JAJAJERS.

16.30 h. CIERRE