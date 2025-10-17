El Tribunal Administrativo (TARC) valida la adjudicación a Acciona del contrato del alcantarillado de València

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) dependiente del Ministerio de Hacienda ha desestimado el recurso interpuesto por la unión temporal de empresas formada por Hidraqua, Pavasal y Agricultores de la Vega (SAV) contra la adjudicación a la unión de empresas formada por Acciona-Becsa-Ciclagua del megacontrato del alcantarillado de València, uno de los más importantes de la capital con un presupuesto de licitación de 293 millones de euros. La citada UTE, que quedó en segundo lugar, cuestionaba la oferta técnica presentada por el grupo de empresas que ganó al entender que como actual prestataria del servicio contaba con información que no tenía el resto y que supondría una ventaja competitiva en la licitación.

El TARC entiende que la información que por ser confidencial (como secretos técnicos o comerciales) no debe ser comunicada a terceros "corresponde al órgano de contratación". Desestima igualmente el argumento de que la adjudicataria carecía de plan de igualdad en vigor incurriendo así en prohibición de contratar con la Administración, como esgrimía Hidraqua, ni que la adjudicataria incumpliese las condiciones técnicas del contrato en cuestiones como el número y tipo de vehículos. A Acciona le quede ahora acudir a la vía del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Pendiente otro recurso

Está pendiente también la resolución del segundo recurso que presentó Global Omnium contra su exclusión del concurso. Global, que ya gestiona el servicio de suministro de agua de la capital, ofrecía prestar el servicio por 205,4 millones de euros, una baja del 30% sobre la media de ofertas, que la mesa de contratación no dio por válida. En su recurso pidió que se revoque su exclusión de la licitación por parte de la mesa de contratación que consideró que la rebaja planteada por la empresa de la familia Calabuig no era viable, pese a haber obtenido la mejor calificación en la parte técnica.

Los dos recursos de Hidraquea y Global Omnium han supuesto la suspensión temporal del contrato, adjudicado el pasado 9 de junio a Acciona, que se acabó adjudicando el contrato por 239 millones de euros, un 18% menos del precio de licitación, manteniendo así el contrato que tenía desde hace décadas.

El tribunal entiende que "no se aprecia la concurrencia de mala fe o termeridad en la imposición del recurso" por lo que no impone multa al recurrente.