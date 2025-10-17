Los vecinos del Cabanyal se suman a las críticas contra los presupuestos participativos

La Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar ha explicado en sus redes sociales que enviará un escrito a la Concejalía de Movilidad para preguntar el motivo por el que se ha excluido la propuesta “altamente demandada por el vecindario” de ofrecer plazas de aparcamiento para residentes (zona verde y naranja) en las calles interiores.

“Nuestra propuesta, ampliamente respaldada por el vecindario y solicitada en numerosas ocasiones para dar seguridad a los viandantes en las travesías y luchar contra la ocupación de aceras de los coches, pero, a la vez, dar una solución a la falta de aparcamiento para los residentes, se ha visto mutilada incomprensiblemente como si al ayuntamiento –que ya obvió la reserva de espacios para hacer aparcamientos en altura en favor de edificios turísticos–, le faltara pintura verde o naranja para poder ejecutar un proyecto de mejora sencillo que favorezca a los residentes el aparcamiento al llegar de su trabajo”, han señalado.

Por ello, los vecinos exigen la creación de aparcamiento para residentes en cualquiera de sus vías. Mediante la ejecución de aparcamientos en altura públicos y para residentes “como se está haciendo en muchas ciudades y prevé el PEC”. Reservar zonas de aparcamiento para residentes (verdes y naranjas, dependiendo de la zona). O la adecuación de solares en condiciones para poder pintar plazas de aparcamiento legal “en lugar de tener solares sucios y abandonados”.

Finalmente, la asociación vecinal del Cabanyal ha denunciado “el hurto a la ciudadanía” de la posibilidad de votar "una propuesta redonda" que ofrece soluciones a corto, medio y largo plazo para mejorar la vía pública y el aparcamiento en el barrio. “No podemos tolerar que el Ayuntamiento pretenda que seamos el aparcamiento de los vehículos viejos que no puedan acceder a Valencia debido a la instauración de la ZBE con límite en Serrería y que tengamos cada vez más coches de no residentes que toman al asalto las plazas de aparcamiento del barrio y las aceras peatonales”, concluyen.

Al respecto, el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha trasladado a los vecinos del Cabanyal que llevarán su propuesta a la comisión del pleno para conseguir el citado estacionamiento regulado y poner freno a los problemas de aparcamiento, infracciones y tráfico. “A estas alturas de legislatura ya es innegable que, si hay un hito que no se le podrá negar a María José Catalá cuando deje la alcaldía de València en 2027, ese será el de haber convertido su obsesión en el tráfico y el aparcamiento cuando estaba en la oposición en el principal problema para los vecinos de la ciudad. Unos vecinos que reclaman a Catalá que continúe aplicando las políticas en materia de Movilidad que aplicaba Compromís”, ha afirmado Grezzi.

"Criterios erróneos y arbitrarios"

Cabe recordar que hace tres días los vecinos de la Petxina también criticaron los presupuestos participativos, actualmente en fase de votación, porque, a su juicio, "se han descartado propuestas basándose en criterios erróneos y arbitrarios, que se aplican de manera desigual y dejan fuera del proceso proyectos perfectamente viables". Vecinos de la asociación exigieron que se paralicen las votaciones hasta que no se aclaren de manera pública y transparente los motivos de la eliminación de estas propuestas. "En caso contrario, el proceso podría ser impugnado por vulnerar sus propias bases", advirtieron.

Las propuestas excluidas que la asociación solicita que se revisen de manera urgente son la conversión en zona peatonal integral para la supermanzana de la Petxina, la redacción del proyecto para dos plazas en la avenida Ángel Guimerá y la redacción del proyecto para una plaza en la calle Palleter.