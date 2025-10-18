València creará un foro con los vecinos para gestionar las colonias felinas

La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de València ha iniciado la redacción del III Plan Colonial Felino, “un nuevo impulso en la gestión ética de las colonias felinas de la ciudad que supone un salto cualitativo en la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) y en la colaboración activa entre el Ayuntamiento, los responsables de colonias y las entidades colaboradoras”.

Así lo ha asegurado el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, en la Feria Solidaria de Animales que esta mañana se ha celebrado en el Jardín del Túria con motivo del Día Mundial de los Animales y con la participación de medio centenar de entidades y ONG vinculadas al bienestar animal.

Juan Carlos Caballero ha explicado que “una de las principales novedades del III Plan Colonial es la puesta en marcha del Centro Municipal de Esterilización de Colonias Felinas, ubicado en el edificio de la plaza Saragossa, en la antigua Torreta de Estibadores”

“El Ayuntamiento ha invertido 40.000 euros en la adecuación de este espacio, que contará con quirófano, sala de mantenimiento, recepción, área de charlas y formación, y personal especializado”, ha añadido el edil, quien también ha anunciado que “este centro estará operativo en los próximos meses y permitirá centralizar la atención en los gatos comunitarios y liberar el centro de acogida de animales de Benimàmet, lo cual mejorará la eficiencia y el bienestar de los felinos”.

Mesa General de Colonias Felinas

El III Plan Colonial contempla también la creación de una Mesa General de Colonias Felinas, que integrará a representantes municipales, responsables de colonias y entidades colaboradoras, que permitirá una participación real y acreditada en la toma de decisiones sobre la gestión de las colonias”, ha explicado el concejal.

“Además –ha continuado- para asegurar la eficacia de este nuevo órgano, se impulsará la constitución de mesas sectoriales por barrios, donde las colaboradoras podrán expresar de forma unificada las necesidades y propuestas específicas de cada zona, favoreciendo así una gestión más próxima, participativa y eficiente”.

El concejal de Bienestar Anima ha destacado que “la labor de las personas cuidadoras es fundamental en el control, cuidado y esterilización de las colonias felinas, en colaboración con los veterinarios municipales”, y ha subrayado que la nueva normativa “refuerza su papel como garantes del bienestar de los gatos de las colonias urbanas”.

Por ello, ha indicado que el Ayuntamiento continuará con las jornadas de formación para los responsables y personas cuidadoras de las colonias con el objetivo que conozcan la normativa derivada de la nueva Ley de Bienestar Animal a la vez que puedan renovar los carnets identificativos.

Por último, Juan Carlos Caballero ha asegurado que el III Plan Colonial Felino “consolida la apuesta de la Oficina de Bienestar Animal por una gestión ética, colaborativa y sostenible de los gatos comunitarios, garantizando su control poblacional, su bienestar y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más respetuosa con los animales, en la que la colaboración ciudadana es esencial para avanzar hacia un modelo responsable y solidario”.