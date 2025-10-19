La tienda de telas Julián López gana terreno a la hostelería en pleno centro de València

La tienda de telas Julián López, uno de los comercios tradicionales con más arraigo en la capital, se expande. El declive en el "cap i casal" de las tiendas de toda la vida (mercerías, alpargaterías, tiendas de lanas, sombrererías, cesterías, jugueterías y hornos) no cesa, en algunos casos por falta de relevo generacional y en otras por la subida del precio de los alquileres. En muchos casos el cierre del negocio tradicional da paso a nuevas actividades, mayoritariamente, relacionadas con la hostelería y el turismo. Frente a esta tendencia al cierre de los comercios tradicionales, la tienda de telas Julián López, fundada en 1953 y a día de hoy quizás la más antigua de la ciudad, está inmersa en obras de ampliación para convertirse en “la tienda de telas más grande de Europa”, explica sus responsables.

La directora general, Marta Gálvez, destaca el empeño de la empresa por "luchar" contra la pérdida de tejido comercial de barrio, por ello compraron dos de los negocios que en los últimos años han echado el cierre, Guantes Piqueras, en la plaza de la Reina, y Guantes Camps, en el pasaje Ripalda, ambas tiendas centenarias que ahora tendrán espacio con los mismos diseños y proveedores en la ampliación de la tienda de Julián López. El establecimiento gana el local del chaflán de Periodista Azzatti 14, propiedad también de los López, donde hasta hace poco funcionaba un restaurante. Cuando fueron a pedir la licencia en el ayuntamiento el responsable del servicio se sorprendió de que cerrase un negocio de hostelería para ampliar una tienda de telas, cuando en la actualidad lo que predomina es lo contrario, cerrar tiendas para poner cafeterías y apartamentos turísticos.

El escaparate acristalado y los mostadores de madera protegidos se conservarán

Un reciente estudio publicado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de València, realizado entre los años 2021 y 2024, destaca que el número de comercios minoristas en el centro histórico disminuyó de 1.300 a 1.150. En muchos casos, el negocio no desaparece, sino que se transforma para atender las demandas del turismo. A la debilitarción del pequeño comercio contribuye la transformación de las plantas bajas en apartamentos turísticos.

La venta de telas se ha trasladado al local anexo que ocupaba un restaurante en el chaflán de Periodista Azzati mientras se trabaja en la tienda histórica / F. CALABUIG

Ajenos al envite de los apartamentos turísticos, en Julián López avanzan las obras para conquistar nuevos territorios, incorporando nuevas secciones como la de guantes y pañuelos, aunque manteniendo la esencia. El establecimiento mantendrá su escaparate acristalado y los mostradores y estanterías de madera originales. Todo se conservará tal como está. La tienda está catalogada y protegida en el planeamiento urbanístico de Ciutat Vella. La familia era ya propietaria del chaflán que ahora se anexionará a la tienda. La unión de ambos locales permitirá ganar espacios para las distintas secciones del negocio, especialmente, el de la indumentaria fallera que no para de crecer. También hará posible mejorar la accesibilidad, tanto para la clientela (mayoritariamente, mujeres) como para los empleados de la casa, de la tienda gracias a la instalación de un ascensor. Los dependientes se quejaban de que las piezas de tela pesan mucho para andar subiendo y bajando por las escaleras.

El restaurante que ocupaba el chaflán del número 14 de Periodista Azzati se gana para ampliar la tienda de telas Julián López / F. CALABUIG

La actividad del negocio se mantiene

Las obras de reforma y ampliación se están llevando a cabo sin cerrar el negocio. La venta de telas no cesa y la actividad se ha trasladado provisionalmente al local del chaflán, con los muros desnudos, mientras se trabaja en el local antiguo. La entrada a la tienda antigua se ha tapado con un andamio cubierto con una lona serigrafiada que muestra una foto antigua de la tienda. El negocio de Julián López sigue siendo la venta al detalle de telas de calidad, a sastres, modistas o particulares. Son casi los últimos. Hace unos años había 30 tiendas, ahora apenas están ellos, Marina y alguno más. El negocio de las telas parece no conocer de la competencia china. Julián López no solo crece en València también se ha instalado en otras nueve grandes ciudades, entre ellas, capitales principales como Barcelona, Madrid y Sevilla.

Las telas no son con todo la única actividad de Miguel López, actual propietario de la firma de telas. Lova Tres es el nombre de la empresa promotora creada por el empresario que desarrolla el PAI de los Palacios dels Exarcs, junto a la iglesia de Sant Joan y el Mercado Central que incluye la rehabilitación de los edificios señoriales para transformarlos en hotely la construcción enfrente de un nuevo edificios destinado a apartahotel, cuyas obras ya están en marcha, tras años de parón y problemas con la tramitación de las licencias.