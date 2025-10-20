Canalizaciones y retirada de las pantallas acústicas: el plan para evitar que las vías del tren de La Torre agraven las inundaciones

Un año después de la trágica barrancada del 29 de octubre, los vecinos de las pedanías valencianas más golpeadas por el suceso, especialmente La Torre, siguen preguntándose qué han hecho las distintas administraciones para prevenir posibles inundaciones como la que aquel día dejó ocho víctimas mortales en la zona y hasta 17 en todo el término municipal de València. Estas semanas, con sucesivas alertas por lluvias torrenciales, los vecinos han vuelto a mirar hacia las vías del tren con desasosiego, pues estas actuaron como barrera dificultando el desagüe del fango acumulado en la población y, por tanto, agravando las inundaciones, tal como ha quedado descrito en el "Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunidad Valenciana", del Gobierno central.

En concreto, el plan señala: "Los muros de la línea de ferrocarril, desde el casco urbano de Benetússer hasta la carretera CV-407, han supuesto una barrera al flujo del agua y han concentrado los caudales hasta la única salida del agua por el paso a nivel de la avenida Gómez Ferrer. Otra parte del caudal procedente de la rambla del Poyo se ha unido al agua procedente del barranco de la Saleta fluyendo a través del municipio de La Torre donde los terraplenes y muros del ferrocarril también han dificultado el flujo del agua".

Conscientes del problema, tanto el gobierno municipal como la otra pata del gobierno progresista habían reclamado soluciones planteando alegaciones al proyecto de recuperación. De un lado, el PP había planteado unas balsas en el talud para recoger agua y evacuarla al nuevo cauce, además de incrementar la capacidad en la marginal derecha del nuevo cauce del Turia, una obra para evitar inundaciones también en otras pedanías como Forn d'Alcedo y Castellar 'Oliveral. De hecho en el propio documento estatal se reconoce la necesidad de ganar capacidad en el río y se apunta a la necesidad de ganar más capacidad, excavando el lecho del río y subiendo la altura de los pretiles. Además, se menciona el incremento de caudal que supondría desviar los barrancos del Poyo y la Saleta al cauce, otra de las preocupaciones en la que insiste el gobierno de Catalá cada pocas semanas.

Por su parte, Compromís per València ha reclamado a Adif que asuma de una vez el compromiso de soterrar las vías del tren en La Torre y en los municipios del sur, una reivindicación histórica de la ciudad y de toda l’Horta Sud. Compromís recuerda que la última propuesta de Adif —un paso subterráneo únicamente peatonal entre Alfafar y Benetússer— no resuelve los problemas de conexión, accesibilidad ni seguridad, y podría incluso incrementar los riesgos de inundación. "La dana de 2024 dejó claro que las vías actúan como un muro que agrava los efectos de las lluvias torrenciales. No podemos esperar a la próxima tragedia para tomar decisiones valientes", ha advertido la portavoz de Compromís, Papi Robles.

El miedo vecinal ante una catástrofe similar y la reclamación política de unos y otros ha encontrado respuesta en la Delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé, que esta mañana en rueda de prensa ha ofrecido algunas pinceladas sobre lo que será un plan de urgencia para evitar el rebote del agua con el consiguiente efecto multiplicador de las inundaciones. "La semana pasada teníamos una reunión los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Adif, la comisionada de la reconstrucción y las asociaciones vecinales de los pueblos del sur precisamente para esto, pero la tuvimos que suspender por las alertas. Íbamos a explicarles cuáles serán las soluciones. Vamos a quitar las pantallas acústicas, haremos trabajos de drenaje en las vías del ferrocarril y unas canalizaciones previstas por la CHJ que además se harán por la vía rápida en los próximos meses", ha esbozado la Delegada del Gobierno.

Sobre los trabajos de la Confederación, fuentes del organismo estatal precisan que se trabaja en la creación de una zona de almacenamiento de agua en la zona, sin especificar localización. El drenaje y las canalizaciones citadas por Bernabé son medidas se han incluido en la versión definitiva del Plan de Mejora de la Resiliencia, que después de la amplia participación pública que ha tenido, está siendo objeto de revisión para incorporar las alegaciones recibidas. Mientras tanto, los vecinos de las pedanías golpeadas por la dana reclaman urgencia y soluciones duraderas para no afrontar cada otoño con el corazón encogido en cada alerta meteorológica.