Catalá ofrece a la Diputación el ruinoso Palacio de Montortal para usos culturales

El Ayuntamiento de València ofrece a la Diputación de València el Palacio de los Marqueses de Montortal, donde se acaban de aprobar obras de consolidación y apuntalamiento. La alcaldesa, Mª José Catalá, aseguró hace unos días en respuesta a preguntas de los medios sobre el futuro del ruinoso palacio barroco de la plaza Tetuán que "estamos en conversaciones con la Diputación de València porque pensamos que podríamos encajar un proyecto cultural conjunto". Un proyecto que pasaría por exhibir en este edificio los fondos pictóricos guardados en almacenes de ambas instituciones. No es el primer edificio que el ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, quiere ceder a la institución que preside Vicente Mompó. El gobierno de Catalá mantiene también negociaciones con la institución provincial para la cesión de la gestión del Museo del Mar en la Casa dels Bous, otro de los proyectos heredados del anterior gobierno que tampoco termina de ver la luz pese a que este edificio, a diferencia del palacete de Montortal, si está restaurado. También está por resolver entre ambas instituciones el uso del edificio de la antigua sede de Hacienda, en Guillem de Castro. Sobre la que fue residencia de los marqueses de Montortal, fuentes de la diputación apuntan que "no ha habido avances más allá de una conversación informal".

El anterior gobierno progresista, adquirió por 3,5 millones de euros, en uso del derecho de adquisición preferente el palacio, cuya compra había cerrado con el anterior propietario el abogado y empresario Manuel Broseta a través de la firma Pitman Inversiones Inmobiliarias. El objetivo era destinarlo a la ampliación del Archivo Histórico Municipal emplazado en el anexo Palacio de los Condes de Cervelló. El archivo, ubicado en un edificio de nueva construcción añadido al Palacio de Cervelló hace tiempo que se ha quedado pequeño. Un uso que el actual gobierno ha descartado, al entender que el inmueble, catalogado como Bien de Relevancia Local, no reúne las condiciones para acondicionarse como archivo.

La imagen del palacete de Montortal apuntalado y cubierto con lonas de protección para evitar desprendimientos de la fachada, llama la atención (para mal) en la céntrica plaza de Tetuán. El edificio lleva años cerrado con las palomas como únicos habitantes. Los excrementos de estas aves, consideradas una plaga urbana, han cegado casi por completo la vidriera situada sobre la escalera de mármol blanco de Macael que da acceso a las plantas principales. Para evitar que las palomas sigan causando daños al patrimonio se llevará a cabo la impermeabilización de la vidriera de la escalera principal. El ayuntamiento retirará todo el guano acumulado en esta vidriera y en el lucernario de la escalera de madera que da acceso a la segunda planta, así como en el resto de elementos como suelos de mármol y madera y revestimientos de los mismos materiales del palacio. La intervencion incluye la limpieza completa del edificio. Para frenar la degradación del inmueble está previsto cerrar todos los huecos del edificio, para evitar entradas de agua y palomas y otros animales

Limpieza y refuerzo de la cubierta

Además se repondrá la malla de fachada y se llevará a cabo la impermeabilización de la cubierta de los miradores. El contrato de obras incluye repasar apuntalamientos en todas las plantas y añadir los nuevos puntales que hacen falta en todas las plantas, así como tapar huecos en forjados de las planta y señalizarlos para evitar el paso de personas.

La cubierta del palacio presenta graves desprendimiento y se llevarán a cabo trabajos en la misma para instalar un canal para la recogida de aguas pluviales. llevándolas hasta la bajante, con el objetivo de solucionar el problema de entrada de agua desde la cubierta al interior del palacio. Una actuación que implica también la reposición necesaria con teja vieja.

Otra de las actuaciones será el atirantado del antepecho de cubierta y la eliminación de elementos inestables o con peligro. Se llevarán a cabo además trabajos en la medianera. El Palacio de Montortal tiene una superficie de 1.780 metros repartidos en planta baja y tres plantas más la buhardilla. El edificio, de ubicación estratégica en pleno centro de València, tiene amplias estancias (entre salones y habitaciones). Las obras de apuntalamiento contratadas por la Concejalía de Acción Cultural tienen un presupuesto de 48.224 euros y serán ejecutadas por la empresa Alturas de la Mancha.