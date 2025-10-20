La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce

El Ayuntamiento de València anunció la semana pasada un proyecto para conectar mediante una vía ciclopeatonal la ciudad con su fachada litoral. El itinerario discurrirá por las dos márgenes del viejo cauce del Turia atravesando los barrios de Penyarroja y el Grao para llegar a Natzaret, históricamente aislado geográfica e institucionalmente. Esta vía costará dos millones y será la primera de las inversiones previstas para adecentar el último tramo del viejo cauce, una suerte de final de ruta donde muere el pulmón verde de València. La siguiente inversión será mucho más millonaria: el anhelado Parque de Desembocadura que ponga el broche al gran jardín lineal de la ciudad y -se espera- realce los barrios colindantes. La alcaldesa María José Catalá dijo que el proyecto de nuevo parque estará redactado a final de año.

Pero en ese horizonte sigue apareciendo una distorsión visual que no por conocida es menos anómala. Las lamas que no se pusieron ni se pondrán en la cubierta del Ágora, que en su día costaron 11 millones de euros. Son 163 estructuras de hormigón y acero de más de mil kilos cada una que debían formar una enorme cresta móvil sobre el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con diseño de Santiago Calatrava. El edificio, sin embargo, se dio por terminado en el año 2009 sin llegar a colocarlas por el enorme coste que suponían. Con el paso del tiempo, esa situación se ha consolidado y a día de hoy siguen sin poner. Es más, fuentes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias ya precisaron en su día que las piezas no se pondrán nunca porque antes de empezar a construir el CaixaForum dentro del Ágora hubo que cerrar la cubierta y sellar los anclajes donde debían ir las lamas.

Las lamas del Ágora / Miguel Ángel Montesinos

Consultadas de nuevo por las lamas en plena reforma del último tramo del Turia, fuentes de Cacsa descartan cambios de escenario. Hace más de dos años se barajó una subasta o venta como chatarra, y también se habló de ofrecer las piezas a algún escultor para ver si se podía componer algún tipo de hito que aproveche al menos una parte de ellas. Pero las posibles soluciones quedaron enterradas por el transcurrir de los días. En Cacsa defienden que el terreno es de su propiedad y las 163 placas blancas no estorbarán en el remate del jardín del Turia.

La maleza crece caótica alrededor de las lamas, algunas de ellas grafiteadas / Miguel Ángel Montesinos

Mientras tanto, las piezas blancas siguen incrustadas en fila, como la espina dorsal de un animal extinguido. Sobre ellas se apoya la maleza descontrolada y cada vez más crecida. Algunas lamas están ennegrecidas por la acumulación de suciedad y moho, otras están grafiteadas sin demasiado cariño. El solar, en suma, ha terminado convertido en un vertedero de lujo.

Ni siquiera ha conseguido salvar al espacio de su abandono el proyecto Parcela M3, una publicación de Iván Santana con Chema Segovia y el artista urbano Luce donde se recoge "el descubrimiento de un lugar mágico, la posterior indagación en torno a las cosas que allí suceden sin ser vistas y las reflexiones derivadas de ese proceso exploratorio-investigativo". Los tres amigos se sintieron atraídos por la tensión entre la tranquilidad del sitio y los hechos que llevaron a aquellas piezas hasta allí, y se propusieron construir una reducción en madera de las 163 lamas para poder manejarlas con las manos. Finalmente, como fase final de su proyecto, diseñaron unas rutas turísticas desde el Ágora hasta la parcela M3 con las lamas repudiadas, con paseo por los vestigios del circuito de Fórmula 1 -convertido en macroasentamiento-. La parodia de corte político tuvo lugar en 2022 y le dio un nuevo sentido al terreno, pero tres años después el esqueleto sigue buscando destino.