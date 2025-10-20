Las "raves" en la Eskombrera indignan a los vecinos de Benimaclet

El vecindario de Benimaclet, especialmente el residente entre el Camino de Farinós y el edificio de "Espai Vert", ha pasado un fin de semana más sufriendo las molestias provocadas por las "raves" ilegales que desde hace unos 15 años se celebran en la Alquería Serra (del siglo XVIII y catalogada como Bien de Relevancia Local) y las ruinas de la antigua fábrica de leche "El Prado", espacio bautizado con el ingenioso nombre de "Eskombrera". La Alquería Serra, a pesar de contar con un nivel de protección, se encuentra en un estado lamentable de ruina.

"Ni el equipo de gobierno de Rita Barberá, ni el de Joan Ribó, ni el actual de María José Catalá, han hecho absolutamente nada para recuperar ese bien histórico y arquitectónico, y erradicar dichas fiestas raves ilegales", aseguran desde la Asociación Vecinal de Benimaclet, que junto con el Círculo de Defensa del Patrimonio, lleva más de 15 años denunciando la situación.

Al Síndic de Greuges

El Círculo de Defensa del Patrimonio ha enviado también sus denuncias al Síndic de Greuges, elevando éste último hasta ocho recomendaciones al Ayuntamiento de València. Todo un récord de advertencias. "Tanto la Policía Local como la Nacional son conocedoras de nuestro malestar. Es verdad que esporádicamente actúan realizando controles, pero al ser actuaciones esporádicas no surten el efecto deseado. Es lamentable que a las fuerzas políticas se les llene la boca hablando de defensa de nuestra huerta y de nuestro patrimonio histórico - arquitectónico, y sin embargo la desidia y el abandono es su hoja de ruta", lamentan.

Desde la Asociación Vecinal de Benimaclet exigen al Ayuntamiento de València que "haga de una vez por todas el trabajo que le corresponde, o sea: Instar a los propietarios de la Alquería Serra a proteger y rehabilitar dicha Alquería, y de no ser así ser expropiada por el Ayuntamiento y darle una utilidad social - cultural, así como llevar a cabo una coordinación entre ambas policías para actuar regularmente, y no esporádicamente, para erradicar dichas fiestas".