Nuevas medidas de protección para la Devesa: "Es uno de los proyectos más emocionantes para mi"

“Desde el Ayuntamiento de València, estamos muy contentos de haber puesto en marcha este sistema de prevención en esta legislatura, porque para nosotros el objetivo fundamental es proteger a la ciudadanía y la Devesa y con estos tres nuevos cañones completamos la primera fase del proyecto y antes de que finalice el año tendremos 11 cañones de agua Sideinfo totalmente operativos”, ha afirmado la alcaldesa de València, María José Catalá, en su visita al inicio de las obras de instalación.

En este sentido, Catalá ha indicado que tras finalizar esta primera fase, que supone una inversión de 424.696 euros en los 11 cañones, “vamos a multiplicar por 4 el número de cañones para extender el sistema de prevención a todo el espacio protegido del Parque con una previsión de alcanzar hasta un total de 40 cañones". "Por tanto, seguimos trabajando. Ya lo hicimos durante el mes de abril en las bombas de agua necesarias para la impulsión y para el abastecimiento de estas torres y ahora en cómo seguir abasteciendo de agua, si puede ser en la mayoría de los casos no potable, todo el resto del sistema defensivo”.

La visita también ha contado con la presencia del concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, del concejal de Bomberos y Emergencias, Juan Carlos Caballero, y la alcaldesa pedánea Blanca Vilches, entre otros.

Explicación de las obras en la Devesa. / Levante-EMV

Empeño personal de Catalá

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que se trata de uno de los proyectos, desde el punto de vista personal, “más emocionante para mí, porque es un sistema que conocía bien, lo implanté en su día en el Ayuntamiento de Torrent, y es una de las primeras cosas que hice nada más llegar al Ayuntamiento, ya que estos cañones llevaban años y años entre cajones sin poder desbloquearse por cuestiones administrativas, burocráticas, de distinta índole y que nosotros hemos podido poner en marcha apostando mucho por un sistema defensivo que minimiza el impacto sobre el medioambiente y protege de verdad la zona”.

María José Catalá también se ha referido al Plan de Infraestructuras Críticas 2026-2031, dotado con 120 millones de euros, para indicar que en él se contempla independizar la red de abastecimiento de agua potable de las pedanías del Sur (Pinedo, El Saler, Palmar y Perellonet) del sistema de defensa contra incendios forestales de El Saler, medida necesaria para seguir desarrollando las siguientes fases hasta llegar a instalar un total de 40 cañones a lo largo de toda la Devesa y el Parque Natural de la Albufera, sin mermar la capacidad de abastecimiento de la población.

“Hemos previsto el análisis y la infraestructura para ver cómo generamos esa dotación de agua necesaria para la implantación del resto de las fases del sistema. De hecho, me consta que la semana que viene hay una reunión entre las delegaciones de Bomberos y Ciclo Integral, que ya están trabajando en la concreción de las próximas fases. Con este Plan, en 5 años, València será la primera gran ciudad de Europa que autosuficiente, en caso de emergencia”, ha destacado la primera edila.

Las obras para los cañones de agua ya están en marcha. / Levante-EMV

Desde mayo de 2024, están operativos los primeros 8 cañones, cuya instalación supuso una inversión de 246.151 euros, puestos en marcha con la finalidad de “proteger nuestro patrimonio natural más valioso. Este sistema que ha tenido su máxima visibilidad en este mes de agosto en el que se ha puesto en marcha 15 veces para refrescar toda la zona y para prevenir posibles incendios ante las olas de calor”, ha subrayado Catalá, que ha remarcado que “desde el pasado mes de abril pueden activarse todos los cañones a la vez, gracias a la incorporación de 3 nuevas bombas de agua”.

Un plazo de 5 meses

Los trabajos de instalación de los 3 cañones en la avenida Gola del Pujol cuentan con un plazo de 5 meses y se espera que concluya antes de finalizar el año 2025. Los cañones de Agua Sideinfo son torres entre 12 y 16 metros de altura adaptadas a la altura de la vegetación y a su crecimiento previsto para minimizar el impacto visual.

Van conectadas a un depósito de agua con una capacidad de 500 metros cúbicos y una caseta de bombeo y se integran en un Sistema Domótico formado por una red de sensores y estaciones meteorológicas que permiten monitorizar el riesgo en tiempo real, y en caso de incendio simular su evolución para anticiparse y planificar las labores de control y extinción. También cuentan con cámaras que ayudan a la detección y evolución del fuego.

El sistema es autónomo desde el punto de vista energético, para garantizar su funcionamiento aunque se vaya la luz.