Todos los Santos en València: horario, donde aparcar y servicios de transporte para visitae el cementerio

La llegada de la festividad de Todos los Santos empieza a notarse ya en los cementerios de la ciudad, que ya registran una animación mayor de lo que es la rutina habitual. Muchas personas aprovechan los días previos para acercarse a los camposantos por dos motivos fundamentales: para aprovechar la fecha grande para acudir a honrar a otros difuntos, los que están "en el pueblo", y por otra más práctica: evitar los problemas de tráfico que se producen el día 1 de noviembre.

Este año, la fecha coincide además con sábado, por lo que el Ayuntamiento ha doblado los horarios extraordinarios a la jornada de domingo 2, consciente de que la afluencia se partirá durante las dos jornadas.

Los horarios especiales de apertura ya se pusieron en práctica este fin de semana en los cementerios municipales (General, Cabanyal, Campanar, Grau, Benimámet, Massarrojos y El Palmar) y, por ello, se mantendrán hasta el domingo 2.

Este horario permite la entrada desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, domingos y festivos inclusive.

El Bando de Todos los Santos incluye las normas en materia de accesibilidad y servicios, venta de flores y régimen interno de los cementerios que ayudan a gestionar mejor la gran afluencia de público en esas fechas.

Estas medidas son clásicas y tienden a evitar sobre todo que el Cementerio General, cuyo acceso masivo no es precisamente fácil, pueda desarrollarse a la mayor satisfacción posible, sacando el máximo provecho al espacio disponible. Habrá un refuerzo de las líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT); la habilitación de espacios de aparcamiento para la población; zonas para bicicletas y taxis; o el establecimiento, si lo estima oportuno la Policía Local, de un único sentido de circulación en dirección al barrio de Sant Marcel·lí. Asimismo, podrá adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la circulación como la señalización, ordenación de la circulación y aparcamientos, acceso preferente de los servicios de entierro y comitivas fúnebres.

Accesibilidad y aparcamiento

Respecto a las medidas de accesibilidad que el bando recoge se encuentran de las líneas de la EMT 9, 10, 18 y 99 que circularán reforzadas desde el sábado 25 de octubre hasta el 1 de noviembre, ambos incluidos.

Además, no faltará el "autobús lanzadera" desde la calle Periodista Azzati hasta la puerta principal del Cementerio General, que utilizará la dársena del Crematorio Municipal para regular su servicio, más otro que circulará desde el Tanatorio Municipal a la ampliación del cementerio paralelo a la V-30 y un último que conectará el cementerio del Cabañal (Camino el Cabañal) con la Malva-rosa (c/ Cavite) y el Cabanyal (plaza de la Setmana Santa Marinera antigua plaza Armada Española).

Respecto al aparcamiento, estarán dispuestos espacios en zonas próximas al Cementerio General como son las dársenas de estacionamiento en el lateral derecho del Cementerio, paralelo a la avenida Tres Cruces (Bulevar Sur); en la plaza Sant Domènec de Guzmán, en solares habilitados -por ejemplo, el que habitualmente emplea un circo durante Navidad-; en la puerta del Cementerio General recayente a Sant Isidre -donde hay un pequeño espacio de aparcamiento junto al intercambiador de parada de Metrovalencia; y el aparcamiento recayente a la nueva sección 21 del cementerio a la que se accede por el vial de servicio de la autovía V-30 para visitantes de la sección 20, ubicada junto al Tanatorio Municipal Ciudad de València.

También existirá una zona señalizada y habilitada para el estacionamiento de los trabajadores y trabajadoras de los puestos de venta de la plaza Sant Domènec de Guzmán, mediante la acreditación correspondiente, y una zona señalizada y habilitada para el estacionamiento de personas con movilidad reducida en la misma plaza.

Adornos y flores

Por otro lado, el bando de la alcaldesa también regula la colocación de adornos y la venta de flores, desde el 23 de octubre hasta el 1 de noviembre y con un máximo de 12 puestos permitidos en el Cementerio General y en otros cementerios.

La ciudadanía tiene que colocar los adornos florales ante los nichos y sepulturas antes de las 11:00 horas del 1 de noviembre, y solo ocupará la extensión que corresponda a cada uno de ellos. Por lo que respecta a las cajas en las que se lleven los adornos, estas se depositarán en el lugar del cementerio que el personal encargado indique. Asimismo, la colocación de lápidas, cruces, etc., sólo se permitirá hasta las 17:00 horas del día 30 de octubre.