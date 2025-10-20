El Síndic de Comptes advierte de que la Zona de Bajas Emisiones de València no cumple con los requisitos europeos

La concejala socialista María Pérez ha denunciado que un nuevo informe de la Sindicatura de Comptes advierte al gobierno de María José Catalá de que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que prevé aprobar mañana en la comisión de Movilidad no cumple los requisitos mínimos estipulados en la nueva directiva europea. Así consta en el documento de respuesta que el propio Ayuntamiento ha remitido a la Sindicatura para tratar de justificar por qué no ha ajustado la ordenanza municipal a las condiciones establecidas en la última directiva europea.

“La Sindicatura de Comptes confirma lo que ya hemos advertido en numerosas ocasiones. La Zona de Bajas Emisiones presentada por el gobierno la señora Catalá es claramente insuficiente. Según una respuesta del propio ayuntamiento a la Sindicatura, en el informe se señala que los objetivos son poco ambiciosos y que no reflejan el impacto real que debería tener una medida de este tipo. En otras palabras, que la Zona de Bajas Emisiones del Partido Popular no garantiza el cumplimiento de las normas europeas ni mejora la calidad del aire en València. Y no hablamos de una opinión sino de un diagnóstico oficial que coincide con el de otras instituciones”, ha indicado la concejala socialista.

Pérez ha manifestado de esta manera que el incumplimiento que ahora ha señalado la Sindicatura de Comptes lo advirtieron tanto la Generalitat en un informe anterior como los propios socialistas después de que el gobierno de Catalá adelantase el contenido de esta ordenanza municipal de mínimos.

“El informe de la Sindicatura viene a constatar, como ya subrayó la propia Generalitat, que esta Zona de Bajas Emisiones de Catalá no se ha trabajado para mejorar la calidad del aire sino que se ha improvisado para aprobar un plan sin la ambición que nuestra ciudad necesita y los resultados, por desgracia, están a la vista”, ha añadido Pérez.

Ante esta situación Pérez ha subrayado que desde el Partido Socialista vamos a exigir al Ayuntamiento que rectifique y que presente una ordenanza rigurosa con objetivos reales y alineados con Europa porque aquí lo que está en juego es la salud y el futuro de los valencianos y las valencianas y con esta ordenanza el Partido Popular falla a ambos”, ha finalizado.