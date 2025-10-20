Los vecinos de Benicalap se movilizan para pedir un instituto
Aseguran que ya hay una parcela para tal fin y lamentan que la conselleria no les escuche
Se manifestarán el próximo sábado y ya han recogido 2.000 firmas
Los vecinos de Benicalap se concentrarán el próximo sábado, 25 de octubre, a las 11.00 horas, para reclamar la construcción de un nuevo instituto de Secundaria y Ciclos Formativos en esta zona de València. En concreto, vecinos de Benicalap, Ciudad del Artista Fallero y de las pedanías de Borbotó, Benifaraig, Carpesa y Poble Nou han recogido más de 2.000 firmas para exigir esta demanda, según ha informado la Asociación Vecinal de Benicalap-Entrecaminos.
Demandan que la construcción de este centro educativo se lleve a cabo en una parcela, de 19.500 metros cuadrados, "grafiada para tal fin". Este espacio, "que es propiedad municipal, según datos proporcionados por Patrimonio", se sitúa entre las calles, Pere Delmonte i Hurtado, General Llorens y Plaza José María Giménez Fayos. Desde la Asociación Vecinal subrayan que han solicitado en "varias ocasiones" una entrevista con la Conselleria de Educación desde 2023 y "el silencio es su única respuesta hasta ahora".
Crecimiento poblacional
"Es un hecho que el distrito de Benicalap ha tenido un fuerte crecimiento poblacional en las dos últimas décadas, muchos de estos nuevos habitantes son familias jóvenes que tienen a sus hijos e hijas en edad de Educación Infantil y Primaria", manifiestan.
"Ya existe un problema de plazas para Secundaria y Ciclos Formativos en el distrito, una cuestión que dentro de pocos años se agravará todavía más"
En esta línea, subrayan que "ya existe un problema de plazas para Secundaria y Ciclos Formativos en el distrito", una cuestión que "dentro de pocos años se agravará todavía más".
"Desde las entidades vecinales y educativas que forman parte de esta Plataforma Pro-Instituto, vamos a seguir con nuestra movilización para exigir que la Conselleria nos reciba y conteste a nuestra petición", concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Un rayo impacta dos veces en el centro de València
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- La Zona de Bajas Emisiones de València empezará a multar el 1 de diciembre a los coches de fuera de la provincia
- Los dos pueblos valencianos que celebran la elección de Carmen Prades y Marta Mercader
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce