Los vecinos de Benicalap se movilizan para pedir un instituto

Los vecinos de Benicalap se concentrarán el próximo sábado, 25 de octubre, a las 11.00 horas, para reclamar la construcción de un nuevo instituto de Secundaria y Ciclos Formativos en esta zona de València. En concreto, vecinos de Benicalap, Ciudad del Artista Fallero y de las pedanías de Borbotó, Benifaraig, Carpesa y Poble Nou han recogido más de 2.000 firmas para exigir esta demanda, según ha informado la Asociación Vecinal de Benicalap-Entrecaminos.

Demandan que la construcción de este centro educativo se lleve a cabo en una parcela, de 19.500 metros cuadrados, "grafiada para tal fin". Este espacio, "que es propiedad municipal, según datos proporcionados por Patrimonio", se sitúa entre las calles, Pere Delmonte i Hurtado, General Llorens y Plaza José María Giménez Fayos. Desde la Asociación Vecinal subrayan que han solicitado en "varias ocasiones" una entrevista con la Conselleria de Educación desde 2023 y "el silencio es su única respuesta hasta ahora".

Crecimiento poblacional

"Es un hecho que el distrito de Benicalap ha tenido un fuerte crecimiento poblacional en las dos últimas décadas, muchos de estos nuevos habitantes son familias jóvenes que tienen a sus hijos e hijas en edad de Educación Infantil y Primaria", manifiestan.

"Ya existe un problema de plazas para Secundaria y Ciclos Formativos en el distrito, una cuestión que dentro de pocos años se agravará todavía más"

En esta línea, subrayan que "ya existe un problema de plazas para Secundaria y Ciclos Formativos en el distrito", una cuestión que "dentro de pocos años se agravará todavía más".

"Desde las entidades vecinales y educativas que forman parte de esta Plataforma Pro-Instituto, vamos a seguir con nuestra movilización para exigir que la Conselleria nos reciba y conteste a nuestra petición", concluyen.