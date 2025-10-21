El Santo Cáliz estrena Año Jubilar y centro de atención al Peregrino

Prácticamente a la vez que llegaban las autoridades para presentar el Tercer Año Jubilar del Santo Cáliz, ese en el que se quiere poner en valor y en relevancia la copa de la Última Cena, una cola llegaba desde la puerta de la Catedral a muy cerquita de los sombrajos de la Plaza de la Reina. Atemperado después, pero ejemplo de lo que sucede tantas y tantas veces a la puerta de la Seo.

Eso, sin que el Cáliz tenga la relevancia que podría tener. Está mil veces representado en algunas de las principales obras de arte y se le recuerda en todas las misas ("Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz"). Hasta el celuloide ha echado una mano en forma de cine de aventuras. Es un objeto mucho más tangible y presente que el apóstol Santiago. Sin embargo, la relevancia en cuanto a visitas a uno u otro objeto (cáliz o sepulcro) es insultantemente desfavorable para la causa valenciana. Galicia supo hacer de una tradición milenaria un fenómeno de marketing de primer orden y ahora, ciudad y camino son una referencia mundial. Solo que se acercara en interés o, simplemente, conocimiento, obligaría a tomar decisiones en materia de accesibilidad a la Seo, so pena de colapsar. Más o menos lo que ocurre en la Plaza del Obradoiro, que recibió el lunes a su peregrino número 500.000 este lunes y que el pasado verano registro colas de más de una hora.

Vista general de l'Almudí / Moisés Domínguez

Cola en la puerta de la Catedral / Moisés Domínguez

El anterior Año Jubilar, a medio gas

El caso es que Francisco concedió la condición de acontecimiento jubilar cada cinco años, y la nueva edición -la anterior quedó oscurecida por la pandemia- empieza a partir del día 30. Pero antes, l'Almudí ha abierto sus puertas para, durante los próximos doce meses, convertirse en centro de acogida e interpretación para el visitante del Santo Cáliz. Su gran sala acoge, y acogerá, una sencilla exposición -tampoco hace falta ser cargante- con el relato de cómo llegó la reliquia al "Cap i Casal". Un recorrido visual y didáctico por el origen, el significado y el viaje del Santo Cáliz hasta su llegada a València. Con fotos, pantallas y audiovisuales que sirvan de introducción a lo que, una vez acabada la cola, podrán contemplar. No es un centro para sellar carnet de peregrino -por lo menos, en el primer día emplazaban a Turismo-, pero sí de atención. La avanzadilla de lo que debe ser el verdadero y permanente Centro de Interpretación en la Casa del Relojero, presentada hace apenas unos meses y con unos medios mucho más sofisticados.

El Año Santo Jubilar se presenta como un acicate para, en palabras de María José Catalá en la presentación oficial, hacer de él un ejercicio de "autoestima" y "poner en valor nuestra propia identidad, que solo puede darse en València porque sólo València es la ciudad del Santo Cáliz. Es una seña de identidad y el Año Jubilar es una oportunidad social y económica por la proyección que tiene". A la vez que esperaba que "Valencia Ciudad del Santo Cáliz" acaba por convertirse en una marca duradera, más allá del Año Jubilar para lo que, además, se ha organizado una campaña de 150.000 euros con presencia en medios nacionales e internacionales y en espacios de alta visibilidad como el aeropuerto de València.

Benavent y Catalá, en el "photocall" con la nueva imagen de marca / Ayto Vlc

Primera visita al centro de recepción de visitantes / Moisés Domínguez

Y recado al Gobierno de España

Y no faltó la pulla al Gobierno de España, porque "no voy a parar de pedirles que le den la condición de Acontecimiento de Especial Interés Público. Porque queremos que todo el mundo sepa que el Santo Cáliz está aquí".

El arzobispo, Enrique Benavent, destacó por su parte que el inicio de este nuevo año jubilar “supone una ocasión especial para continuar dando a conocer esta reliquia desde sus diferentes riquezas y significados, suscitando múltiples iniciativas culturales, turísticas, de peregrinación y de investigación”. “El Santo Cáliz es un signo de comunión que invita a la unidad y al diálogo, una unidad que respeta la diversidad y que es la respuesta a un mundo herido por el odio, la exclusión y la violencia”.

La apertura del Centro de Recepción de Visitantes del Santo Cáliz ha sido posible gracias al convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación del Santo Cáliz, que está dotado con un presupuesto de 100.000 euros para financiar el propio centro, la muestra expositiva y la formación especializada del personal de atención al visitante y la programación del Año Jubilar es el resultado de la colaboración entre administraciones e instituciones a través de la Comisión del Año Jubilar del Santo Cáliz, en la que están representados el Ayuntamiento de València, el Arzobispado de València, la Diputació de València, Turisme Comunitat Valenciana y la Fundació Visit València.