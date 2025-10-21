Billetes gratis de autobús a quienes no tengan un coche para entrar en la Zona de Bajas Emisiones

València ha aprobado hoy, en la reunión de la Comisión Municipal de Patrimonio, la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que no afectará a los conductores y conductoras de la ciudad hasta enero de 2028. Como ha explicado el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, “la implantación va a ser progresiva, pues no queremos obligar a cambiar de coche a los vecinos de la ciudad como menos recursos, como pretenden los grupos de la oposición, Compromís y PSOE”. “Hasta el año 2028 –ha explicado el edil- los vecinos que vivan en la ciudad de València podrán seguir circulando por la Zona de Bajas Emisiones; y, llegada esa fecha, a quienes no hayan podido cambiar de coche, desde el Ayuntamiento se les facilitará un título de la EMT para usar el transporte urbano gratuito todo el año, y dispondrán de 48 días para poder circular por la ZBE”.

Críticas de la oposición

Efectivamente, desde la oposición ha criticado la ordenanza por insuficiente. El PSPV ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta las propuestas de los vecinos ni los "reproches" de la Generalitat y la Sindicatura de Comptes. "Se confirma que Catalá no busca mejorar la calidad del aire de los barrios sino tan solo cumplir el trámite sin reducir la contaminación", asegura la concejala socialista María Pérez.

“En Compromís vamos a acudir a todas las instancias que sean necesarias para que València tenga una ZBE en condiciones. Hay que tener en cuenta que, si se pone en marcha tal y como hoy se ha aprobado, la ZBE de Catalá podría constituir una prevaricación en el uso de los fondos europeos, dado que no persigue reducir la contaminación atmosférica, tal y como prevé la Convocatoria de las ayudas del plan NextGenerationEU de Transformación, Recuperación y Resiliencia", ha dicho, por su parte, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi.

El calendario

La normativa aprobada en comisión pasará la semana que viene por el pleno. Entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2025, y hasta el 31 de diciembre de 2026 sólo afectará a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia, que tengan etiqueta A, es decir, los de gasolina matriculados antes del año 2001 y los diésel matriculados antes del año 2006.

Desde el 1 de diciembre de 2025 se limitará la entrada en la ZBE a vehículos con etiqueta A, pero únicamente de fuera de la provincia de Valencia. A partir de enero de 2027, la limitación será ya para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad. Y las restricciones serán ya totales a partir del 1 de enero de 2028, que es cuando afectará también a los vehículos de los vecinos y vecinas de València.

Establecimiento definitivo, en 2028

La Zona de Bajas Emisiones, ZBE, se implantará de manera progresiva desde el próximo 1 de diciembre de 2025, hasta su establecimiento definitivo en 2028. Afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores con etiqueta A (también llamados sin etiqueta), según el catálogo de distintivos medioambientales de la DGT. Quedarán excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas (pymes, autónomos...), para “proteger de los intereses económicos y sociales de la ciudad”, tal como ha explicado el concejal.

También estarán excepcionados, previa solicitud de autorización, los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento PMR (Personas con Movilidad Reducida), los de familias numerosas o con menores de tres años a cargo, y aquellos donde viajen mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente.

Tampoco tendrán restricciones los vehículos de emergencias, los de servicios esenciales y los considerados históricos hasta 96 accesos al año. Además de lo anterior, y previa solicitud de autorización, los vehículos afectados por las restricciones tendrán una bolsa de 48 accesos diarios para acceder durante el año natural.

También estarán exentos los vehículos vinculados a la actividad económica, es decir, los vehículos de abastecimiento y servicios que se presten en la ciudad. Entre las novedades, fruto de las alegaciones recogidas, las personas con movilidad reducida tendrán una autorización adicional a las que estaban planteadas inicialmente en la Ordenanza, para poder circular y atender sus necesidades de movilidad.

El vecindario general

El vecindario no se verá afectado por la Zona de Bajas Emisiones hasta el 1 de enero del año 2028. Hoy, a tres años de entrar en vigor la normativa para la ciudadanía de València, sólo un 8% de los vehículos que circulan censados en la ciudad se verá afectado en la práctica por la ZBE. El área afectada por la Zona de Bajas Emisiones abarca una superficie de 27,8 kilómetros cuadrados, es decir, casi toda la ciudad; y está delimitada por la Ronda Nord, las avenidas de Tarongers y de Serradora y el Bulevard Sud.

“Los vecinos de València no tendrán que preocuparse por la ZBE hasta 2028, ya que hemos optado por una normativa blanda, porque pretendemos proteger los intereses económicos y sociales de los vecinos, y especialmente para evitar que los perjudicados sean aquellos con menos recursos”, ha explicado el concejal Jesús Carbonell. “Además, en 2028, la cifra de vehículos que no podrían circular será muy baja –ha añadido- y aun así podrán circular 48 días al año, y tendrán un título para viajar gratis todo el año en la EMT. La normativa no puede perjudicar a las personas con menos posibilidades para cambiar su vehículo”, ha subrayado el concejal.

València ultima la puesta en marcha

El Ayuntamiento está finalizando los trabajos técnicos para la puesta en marcha del software que identifique y discrimine las matrículas de los vehículos según la tipología de su etiqueta, y también las cámaras a lo largo de toda la ciudad y los 44 paneles informativos en los lugares más significativos.

“Los trabajos conducentes a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de València siguen su curso en diferentes vertientes”, ha subrayado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, quien ha explicado que, ya se han resuelto y atendido las alegaciones ciudadanas que se han presentado al texto de la ordenanza como paso previo a su aprobación definitiva, que será en la reunión del Pleno Municipal del próximo 28 de octubre. Antes la semana que viene, se aprobará en la comisión de Movilidad.

“Además, contemplamos una fuerte campaña informativa para que todos los usuarios conozcan los detalles del funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones”, ha destacado el concejal. “Se contempla una implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones porque el 1 de enero de 2027 la prohibición de acceso y circulación afectará a los vehículos con etiqueta A de fuera de la ciudad de Valencia y el 1 de enero de 2028 la prohibición alcanzará a todos los vehículos con etiqueta A, incluidos los de la propia ciudad de València”, ha subrayado el concejal, quien ha puntualizado que “en todo caso, existirán excepciones en atención a circunstancias personales vinculadas a la discapacidad, los casos de familias numerosas, familias con menores de tres años, mujeres embarazadas, entre otros supuestos, y también se permitirá 48 accesos puntuales con carácter anual a cualesquiera vehículos”. “También estarán exentos los vehículos con etiqueta A vinculados a cualquier actividad económica de autónomos o empresas para no perjudicar su actividad económica. Con esta medida se dará cumplimiento a la normativa estatal y se mejorará la calidad del aire de la ciudad de manera ostensible”, ha concluido Carbonell.