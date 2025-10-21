Un convenio entre Ayuntamiento y Generalitat mejorará la depuración de las aguas que van a l'Albufera

El Ayuntamiento de València ha firmado un convenio de colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), para la financiación y ejecución de nuevas infraestructuras y actuaciones de mejora en las instalaciones de saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de aguas residuales de titularidad municipal en el núcleo urbano de la ciudad y en el entorno del Parque Natural de l’Albufera.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado que este acuerdo, junto con el firmado en el pasado mes de julio, “suponen una inversión total de 7,5 millones de euros que va a permitir modernizar y reforzar las infraestructuras hidráulicas esenciales para el saneamiento y depuración de aguas residuales en València, lo que permitirá actuar tanto en los grandes colectores como en las instalaciones electromecánicas que los hacen funcionar”.

Asimismo, Catalá ha señalado que se trata de infraestructuras “que deberían haberse realizado hace años, puesto que mejoran el medio ambiente y refuerzan nuestro compromiso con la gestión eficiente del agua, la sostenibilidad ambiental y la seguridad de las infraestructuras críticas de saneamiento de nuestra ciudad”.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha explicado que el convenio “contempla la construcción de nuevas instalaciones, la reforma y mejora de las actuales y el fomento del uso de aguas regeneradas, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficaz y coordinado del sistema de saneamiento de la ciudad de València y todo su entorno”.

La firma del acuerdo ha contado con la presencia del secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra, y del gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, José Aparicio.

Respecto a la financiación, se ha establecido una dotación económica de 2.999.413 euros para el periodo 2025-2029, de los que la EPSAR financiará 2.699.472 euros y el Ayuntamiento de València 299.941 euros. La duración inicial del convenio es de cuatro años, pero se podrá prorrogar hasta un máximo de ocho.

Esta colaboración contempla actuaciones en los Colectores Norte/Sur y del área metropolitana; la estación de bombeo y depuradora de El Palmar, El Saler, El Perellonet, Massarrojos, Casal d’Esplai, y las estaciones de bombeo urbanas de Doctor Lluch, Malva-rosa, Natzaret, Poble Nou, Pinedo, entre otras.

El convenio firmado este martes da continuidad al suscrito en el año 2000 entre ambas administraciones y establece que las infraestructuras incluidas serán de titularidad municipal a excepción de la Estación de Bombeo de Cantarranas, que pertenece a la Generalitat.